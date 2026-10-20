Alunos de Porto Velho arrecadam mais de 46 mil materiais recicláveis e são premiados por projeto ambiental

Por Meiry Santos e Jhon Silva

Publicada em 20/10/2026 às 11h16

Mais de 46 mil materiais recicláveis foram arrecadados por estudantes da rede municipal de ensino de Porto Velho durante o projeto Consciência Limpa 2026. A iniciativa, desenvolvida pela Fundação Rede Amazônica, reuniu alunos, professores e familiares em uma gincana de educação ambiental. O resultado foi celebrado com uma cerimônia de premiação no Teatro Banzeiros, que reconheceu o desempenho dos participantes.

As escolas municipais Estela Araújo Compasso, Rio Madeira e Areal da Floresta participaram do projeto, que incentivou a coleta seletiva, o descarte correto de resíduos e a preservação ambiental. Durante as atividades, os estudantes aprenderam que materiais descartados no dia a dia podem ser reaproveitados e destinados à reciclagem.

A diretora do Departamento de Gestão Escolar da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Mirian Pereira, explicou que a escolha das unidades considerou o potencial de desenvolvimento das atividades e a participação de escolas de diferentes regiões da capital.

“As escolas foram selecionadas pelo potencial de trabalho que desenvolvem e também para contemplar diferentes regiões da cidade. O projeto permitiu que os alunos colocassem em prática o que aprendem sobre educação ambiental e envolvessem suas famílias nesse processo”, destacou.

ESCOLAS E FAMÍLIAS MOBILIZADAS

Na Escola Municipal Rio Madeira, a gincana ganhou a participação dos estudantes e de seus familiares desde o anúncio da iniciativa. A coleta dos materiais passou a fazer parte da rotina das crianças, que incentivaram outras pessoas a contribuir.

A diretora da unidade, Érica Navarro,ressaltou que o envolvimento da comunidade escolar foi essencial para o resultado alcançado.

“Desde que recebemos a informação sobre o projeto, nossos alunos e seus pais se empenharam muito. Falar de sustentabilidade e reciclagem é fundamental, principalmente com as crianças. Estamos muito felizes com a participação e com a premiação, mas o maior resultado é o conhecimento que eles vão levar para a vida”, afirmou.

Na Escola Municipal Areal da Floresta, o projeto também mobilizou a comunidade e despertou nos estudantes uma nova percepção sobre o destino dos resíduos.

A diretora Eliene Moraes ressaltou que a iniciativa ajudou as crianças a compreenderem não apenas a importância da reciclagem, mas também o trabalho realizado pelos catadores de materiais recicláveis.

“Conseguimos mobilizar nossa comunidade e mostrar que pequenas ações podem gerar grandes resultados. Nossos alunos aprenderam a reciclar, entenderam que podem contribuir para uma cidade mais limpa e conheceram a importância dos catadores, que fazem parte desse processo”, explicou.

Já na Escola Municipal Estela Araújo Compasso, a participação das famílias contribuiu para transformar a atividade em uma experiência coletiva de aprendizagem.

A supervisora da unidade, Célia Marques, avaliou que o projeto despertou nos alunos uma compreensão maior sobre o reaproveitamento dos materiais que normalmente seriam descartados.

“Foi um evento extraordinário, com a participação da comunidade e muito envolvimento dos alunos. Eles perceberam a importância de aproveitar os materiais recicláveis e passaram a olhar de outra forma para aquilo que antes era considerado apenas lixo. Essa experiência tem sido muito significativa para todos nós”, contou.

PREMIAÇÃO

A gincana reconheceu os três alunos com maior pontuação em cada escola. Os primeiros colocados receberam um tablet; os segundos, um headphone; e os terceiros, uma bolsa. A turma com melhor desempenho coletivo também recebeu o reconhecimento de “Turma Consciência Limpa”.

Na Escola Municipal Estela Araújo Compasso, Izadora Beatriz Soares Azevedo conquistou o primeiro lugar, com 1.170 pontos. Eloah Emanuely Morais de Lima ficou em segundo, com 280 pontos, e Yohanna Ribeiro Bispo em terceiro, com 245 pontos.

Na Escola Municipal Rio Madeira, Davi Lucca dos Santos Reis alcançou a primeira colocação, com 2.020 pontos. Bruno Arthur Nascimento Neves ficou em segundo lugar, com 1.965 pontos, seguido de Nicolas Albuquerque de Lima, com 1.425 pontos.

Na Escola Municipal Areal da Floresta, Gustavo Benicio dos Santos Batista conquistou o primeiro lugar, com 6.190 pontos. Vitória Rodrigues de Assis ficou em segundo, com 4.095 pontos, e Catarina Mendes Trindade em terceiro, com 2.560 pontos.

EDUCAÇÃO

O secretário municipal de Educação, Giordani Lima, disse que o envolvimento dos estudantes demonstra como a educação ambiental pode ser incorporada à rotina das famílias.

“A educação ambiental precisa fazer parte da vida das nossas crianças, não apenas como conteúdo pedagógico, mas como uma prática diária. Quando um aluno aprende a separar resíduos e leva esse conhecimento para casa, ele se torna um multiplicador de boas atitudes. Parabenizamos cada estudante, professor, gestor e família que contribuiu para esse resultado”.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que iniciativas como o Consciência Limpa aproximam a escola da comunidade e incentivam a participação das crianças na preservação ambiental.

“Quando ensinamos uma criança a cuidar do meio ambiente, estamos plantando uma semente que pode transformar toda uma geração. O projeto mostra que a educação ultrapassa os muros da escola, envolve as famílias e incentiva atitudes que contribuem para uma Porto Velho mais sustentável”.

DESTINAÇÃO DOS MATERIAIS

Os mais de 46 mil materiais arrecadados durante a gincana serão destinados à Cooperativa Cata Norte, responsável pela preparação e pelo encaminhamento dos resíduos para reciclagem. A iniciativa também contribui para que os estudantes conheçam o papel dos catadores na cadeia de reaproveitamento de materiais.

O projeto Consciência Limpa terá continuidade com a realização do Fórum Consciência Limpa, no Teatro Banzeiros. O encontro será dedicado à troca de experiências e ao debate sobre educação ambiental, sustentabilidade e responsabilidade coletiva.