Delegação de Rondônia participa da abertura dos Jogos da Juventude 2026

Por Ananda Carvalho

Publicada em 20/10/2026 às 11h07

A delegação de Rondônia participou, na segunda-feira (19), da solenidade de abertura dos Jogos da Juventude 2026, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Com 197 integrantes, entre estudantes-atletas e profissionais das equipes técnica e de apoio, o Time Rondônia representa o estado na competição nacional, que reúne cerca de 4.900 atletas de até 17 anos das 27 unidades federativas do Brasil, além de delegações da Argentina, Japão e Paraguai.

A cerimônia marcou o início da participação dos jovens rondonienses no evento, que terá disputas ao longo de 16 dias. Durante a solenidade, estudantes-atletas do estado participaram do desfile das delegações e de momentos de destaque na programação oficial de abertura.

Entre os representantes de Rondônia que conduziram as bandeiras estavam os estudantes de Porto Velho, Laura Campigotto, de 17 anos, atleta de taekwondo; e Arthur Czerwinski, de 14 anos, atleta de tênis de mesa. Gabriel Silva, de 15 anos, estudante de Vilhena e atleta de taekwondo, também participou da cerimônia e acompanhou os seis representantes de Rondônia que subiram ao palco durante a abertura.

Ao longo da competição, Rondônia também participará das modalidades de badminton, basquete, futsal, handebol, ginástica rítmica, ciclismo, voleibol, voleibol de praia e wrestling

“É uma alegria muito grande representar Rondônia em uma competição como essa. Carregar a bandeira é um orgulho e uma responsabilidade, porque estamos aqui levando o nome do nosso estado”, destacou Laura Campigotto.

Gabriel Silva também evidenciou a importância de participar da solenidade. “É muito gratificante estar aqui representando Rondônia. É uma experiência especial e uma motivação a mais para dar o meu melhor nas competições”, afirmou o estudante-atleta.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o esporte escolar valoriza os talentos revelados nas escolas, incentiva a prática esportiva e amplia as oportunidades para os jovens rondonienses.

DISPUTAS

A partir desta terça-feira (20), a delegação inicia as disputas do primeiro bloco, com competições de atletismo, judô, taekwondo, tênis de mesa e triatlo, conforme a programação prevista para o período de 20 a 22 de outubro.

Ao longo da competição, Rondônia também participará das modalidades de badminton, basquete, futsal, handebol, ginástica rítmica, ciclismo, voleibol, voleibol de praia e wrestling, além das modalidades previstas para o primeiro bloco.

A participação da delegação conta com apoio do governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), responsável pelo custeio das passagens aéreas de ida e volta, do deslocamento da delegação dentro do estado, da hospedagem e da alimentação em Rondônia, além do fornecimento das camisetas oficiais do Time Rondônia e das bolsas de mão. As demais despesas dos participantes durante a permanência no Paraná são custeadas pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).