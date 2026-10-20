Governo de Rondônia amplia o acesso às cirurgias ortopédicas nos hospitais de Retaguarda e João Paulo II

Por Lara Régis

Publicada em 20/10/2026 às 11h21

Com o objetivo de reduzir o tempo de espera e ampliar o acesso aos procedimentos ortopédicos, os hospitais de Retaguarda de Rondônia e Pronto-Socorro João Paulo II intensificaram o fluxo de cirurgias. Juntas, as unidades realizam diariamente cerca de 33 procedimentos, com uma estimativa de até 990 cirurgias por mês, contemplando casos de média e alta complexidade.

O Pronto-Socorro João Paulo II é uma das principais referências estaduais no atendimento às vítimas de traumas e casos de urgência e emergência. Após o atendimento inicial, os pacientes que necessitam de procedimentos cirúrgicos podem ser encaminhados conforme a avaliação clínica e a organização do fluxo assistencial.

Nesse contexto, o Hospital de Retaguarda atua como reforço à rede estadual, ampliando a capacidade de realização de cirurgias ortopédicas de média e alta complexidade. A medida contribui para distribuir a demanda entre as unidades e ampliar a oferta de procedimentos que antes se concentravam no Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha ressalta que as ações têm como prioridade ampliar a assistência e atender às necessidades da população. “Todas as medidas são tomadas com objetivo de garantir assistência à população e ampliar o acesso aos serviços de saúde”.

O secretário de Estado da Saúde, Edilton Oliveira destaca que a ampliação do fluxo cirúrgico tem a finalidade de aumentar a capacidade de atendimento da rede estadual, otimizando a ocupação dos leitos e garantindo assistência a mais pacientes. “O objetivo é ampliar o número de procedimentos, otimizar o giro de leitos e reduzir o tempo de espera por cirurgias. Dessa forma, conseguimos reforçar a assistência e atender melhor às necessidades da população”.

Para a paciente Graciele Araújo, que sofreu um trauma no quadril e precisou passar por uma cirurgia no hospital de Retaqguarda para implantação de prótese, o procedimento representa a possibilidade de recuperar a autonomia e retomar a rotina. “Eu só quero poder cuidar do meu filho e ter uma boa vida. Agora, com esse procedimento, espero voltar a fazer minhas atividades e recuperar minha rotina”.

As cirurgias ortopédicas estão entre as demandas importantes da rede estadual de saúde. Com a ampliação do fluxo entre as unidades, o governo de Rondônia aumenta a capacidade de atendimento e proporciona mais agilidade no acesso aos procedimentos.