SINDSEF-RO inova no Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro e vai sortear R$ 150 mil via PIX para filiados

Por SINDSEF-RO

Publicada em 20/10/2026 às 09h36

Para marcar as comemorações do Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, o Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Rondônia (Sindsef/RO) adotou uma iniciativa histórica e inclusiva. Em decisão conjunta entre a Diretoria Executiva e o Sistema Diretivo da entidade, o tradicional modelo de festa presencial dará espaço a uma premiação direta na conta da categoria: o sorteio de R$ 150 mil distribuídos via PIX.

Ao todo, serão contemplados 300 filiados com prêmios individuais no valor de R$ 500. A mudança no formato busca democratizar a celebração, permitindo que os recursos cheguem de forma prática a um número expressivo de servidores, valorizando a categoria em todas as regiões do estado sem as barreiras geográficas dos eventos presenciais.

O sorteio oficial será realizado no dia 30 de outubro, durante a edição especial do programa Café Sindical. Os filiados poderão acompanhar a apuração ao vivo, tanto em áudio pelo aplicativo da Rádio Web do sindicato quanto em vídeo pela transmissão do canal SindsefTV no YouTube.

A participação no sorteio é automática: o servidor não precisa preencher formulários nem adquirir bilhetes. Todos os filiados que estiverem em dia com suas contribuições sindicais já estão automaticamente concorrendo, independentemente do estado ou município onde residem. Os sorteados precisarão apenas informar sua chave PIX à entidade para receber o crédito comemorativo.