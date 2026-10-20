Prefeitura transfere ponto facultativo em comemoração ao Dia do Servidor Público para 30 de outubro

Por ASSESSORIA

Publicada em 20/10/2026 às 08h57

A Prefeitura de Jaru publicou, no Diário Oficial desta segunda-feira (19), o Decreto nº 18.299, que transfere para o dia 30 de outubro, sexta-feira, o ponto facultativo em comemoração ao Dia do Servidor Público, celebrado oficialmente em 28 de outubro.

Na data, não haverá expediente nas repartições públicas municipais, com exceção dos serviços considerados essenciais.

Os atendimentos no Hospital Municipal Sandoval de Araújo Dantas serão mantidos normalmente. Os demais serviços essenciais funcionarão em regime de plantão, assegurando a continuidade dos atendimentos indispensáveis à população.

O ponto facultativo é válido exclusivamente para os órgãos e repartições da administração pública municipal e não interfere no funcionamento das atividades comerciais e demais estabelecimentos privados de Jaru.