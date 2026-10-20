Por Assessoria

Publicada em 20/10/2026 às 09h23

A Prefeitura de Espigão d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano (SEMOD), continua intensificando os trabalhos de limpeza, manutenção e conservação dos espaços públicos do município.

As equipes seguem atuando em diferentes pontos da cidade, realizando serviços essenciais para manter ruas, calçadas, meio-fios, sarjetas e áreas públicas limpos e organizados.

As ações fazem parte do trabalho contínuo da Administração Municipal para melhorar o aspecto urbano, valorizar os espaços públicos e proporcionar mais qualidade de vida à população.

A Prefeitura reforça que a colaboração dos moradores é fundamental para manter a cidade limpa. Evitar o descarte irregular de lixo e cuidar dos espaços coletivos são atitudes que contribuem diretamente para uma cidade mais bonita e acolhedora.