Homem é morto a tiros por dupla em moto em frente ao Mercado do Peixe

Por hora1rondonia.com

Publicada em 20/10/2026 às 08h50

Um homem foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (19), em frente ao Mercado do Peixe, na região do Cai N’Água, em Porto Velho (RO). Segundo as informações iniciais, a vítima foi atacada por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima nem sobre a motivação do homicídio.

Após o ataque, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para prestar socorro. Uma Unidade de Suporte Avançado, equipada com recursos para atendimentos de maior complexidade e composta por médico, foi enviada ao local. No entanto, ao chegar, o profissional de saúde constatou que o homem já estava morto, e o atendimento médico não pôde reverter a situação.

A Polícia Militar compareceu à ocorrência e realizou o isolamento da área para preservar o local do crime e permitir o trabalho das equipes responsáveis pela investigação. A Perícia Criminal foi acionada para realizar os levantamentos técnicos que possam contribuir para o esclarecimento das circunstâncias do assassinato. Também foram chamados o rabecão do Instituto Médico Legal (IML), responsável pela remoção do corpo, e agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que estiveram no local para iniciar os procedimentos investigativos.

A investigação deverá buscar informações que ajudem a identificar os autores dos disparos, esclarecer a motivação do crime e determinar a dinâmica do ataque. Até o momento, não há informações confirmadas sobre a prisão dos suspeitos. O caso segue sob investigação das autoridades competentes.