Prefeitura de Porto Velho realiza capacitação reforça combate à sífilis e diagnóstico precoce

Por Taiana Mendonça

Publicada em 20/10/2026 às 11h32

Em alusão ao Outubro Verde, mês dedicado à conscientização, prevenção e combate à sífilis e à sífilis congênita, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), realizou na útlima sexta-feira (16) o evento oficial da campanha no município. A ação foi voltada para a capacitação e atualização técnica de médicos e enfermeiros que atuam na Atenção Primária à Saúde (APS).

A programação do encontro contou com duas palestras centrais: “Vigilância em saúde: Importância, dados epidemiológicos da Sífilis, notificação compulsória, testagem rápida e integração da Atenção Básica com a Vigilância em Saúde” e “Atenção à Sífilis Adquirida, Gestacional e Congênita: Sensibilização ao Cuidado na Atenção Primária à Saúde.”

Além das exposições teóricas, a capacitação apostou em uma abordagem prática e participativa, promovendo uma dinâmica interativa com a aplicação de um Quiz, permitindo que os profissionais testassem conhecimentos, tirassem dúvidas em tempo real e debatessem casos da rotina de forma leve e instrutiva.

A secretária adjunta de Saúde, Mariana Prado, ressaltou o compromisso da gestão em avançar nos indicadores de saúde e destacou o empenho das equipes. "O Outubro Verde é um momento oportuno para reforçarmos nossas estratégias, mas o trabalho é contínuo. Nosso foco é melhorar cada vez mais os números da sífilis, em todos os seus tipos. Sabemos que é possível alcançar excelentes resultados porque hoje a Semusa conta com médicos, enfermeiros e uma equipe de profissionais que realmente vestem a camisa e cuidam com dedicação da nossa população".

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, também enfatizou a importância do fortalecimento da atenção básica e do cuidado humanizado. "A saúde da nossa cidade se constrói no acolhimento diário e na atenção próxima às pessoas. O Outubro Verde nos lembra da importância do diagnóstico precoce e do cuidado preventivo. Capacitar nossos médicos e enfermeiros é garantir que a população receba um atendimento cada vez mais humano, resolutivo e de qualidade".

Entre os participantes, a receptividade à metodologia e ao conteúdo foi muito positiva. A enfermeira Yasmim Mendes, da Unidade de Saúde da Família Osvaldo Piana, ressaltou o dinamismo da atividade: "Foi muito legal, bem dinâmico e essencial para sanar várias dúvidas que vivenciamos na rotina do atendimento".

A iniciativa integra as ações permanentes de educação em saúde da Semusa, visando o aprimoramento constante das ações de vigilância, diagnóstico e tratamento na rede municipal de saúde.