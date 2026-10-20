Secretaria de Terras disponibiliza ferramentas digitais e documentos sobre o desenvolvimento urbano em Vilhena

Por Semcom

Publicada em 20/10/2026 às 08h46

A Prefeitura de Vilhena, através da Secretaria Municipal de Terras (Semter), disponibiliza em seu site oficial (http://www.semter.vilhena.ro.gov.br/ ) um conjunto de informações e ferramentas digitais voltado à transparência e à facilitação do acesso público aos serviços de ordenamento urbano.

A plataforma reúne conteúdos estratégicos para a população, estudantes, pesquisadores e profissionais do setor. Entre os principais destaques estão Carta de Serviços, Mapas Interativos e Formação e Evolução do Território Urbano.

Na aba Carta de Serviços, o visitante do site encontra orientações sobre os procedimentos, requisitos e canais de atendimento para cada serviço prestado pela secretaria.

Já na opção Mapas Interativos, é possível realizar consultas práticas de dados geográficos do município, com destaque para o Mapa Interativo dos Setores e Bairros de Vilhena, que permite identificar localizações e consultar legislações vigentes sobre o uso e a ocupação do solo.

Enquanto a aba Formação e Evolução do Território Urbano apresenta o histórico de expansão urbana de Vilhena e o processo de criação de seus setores e bairros, registrando as transformações do espaço urbano ao longo dos anos.

Com a consolidação desses recursos no ambiente digital, a Semter busca simplificar o acesso a dados públicos, promover o conhecimento sobre a história territorial da cidade e otimizar a prestação de serviços municipais.

O secretário municipal responsável pela pasta, Rafael Maziero, destaca ainda que diversos serviços também podem ser acessados através do atendimento digital do município no whatsapp 69 3919 7011.