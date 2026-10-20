Prefeitura entrega Unidade Odontológica Móvel para ampliar atendimento em Porto Velho 

Por Helen Paiva

Publicada em 20/10/2026 às 08h38

Há anos sem entrar em um consultório odontológico, o cuidador de carros Romeu Lavor encontrou, no próprio local de trabalho, uma oportunidade de voltar a cuidar da saúde bucal. Morador do bairro Ulisses Guimarães, ele trabalha no centro de Porto Velho e, entre a correria do dia a dia e a distância de casa, acabava deixando a saúde dos dentes para depois.

Nesta segunda-feira (19), Romeu foi o primeiro paciente atendido nesta nova etapa de funcionamento da Unidade Odontológica Móvel (UOM).

“Fazia muitos anos que eu não ia ao dentista. Com a correria do dia a dia, a gente acaba deixando para depois. Quando soube que teria atendimento aqui, aproveitei a oportunidade. Achei muito boa essa iniciativa”, contou Romeu.

O atendimento aconteceu no estacionamento do Prédio do Relógio, sede da Prefeitura de Porto Velho, durante uma coletiva de imprensa com a presença do prefeito Léo Moraes, da secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso. Na ocasião, foi apresentado o cronograma da UOM, que percorrerá diferentes pontos da capital para atender pessoas com dificuldades de acesso aos serviços odontológicos.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de aproximar os serviços públicos da população.

“Nosso objetivo é fazer a saúde chegar a quem mais precisa. Com essa unidade móvel, conseguimos levar atendimento odontológico a diferentes regiões da cidade, principalmente para pessoas que enfrentam dificuldades de acesso”.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, explicou que os atendimentos serão organizados conforme o planejamento da Semusa.

“A unidade móvel permite ampliar o acesso aos serviços odontológicos. Estamos organizando os atendimentos de forma estratégica, priorizando públicos que precisam dessa assistência e levando a UOM até os locais onde essas pessoas estão”.

ATENDIMENTO MAIS PERTO DA POPULAÇÃO

A iniciativa contempla moradores de áreas sem cobertura de equipes de saúde bucal, comunidades mais afastadas, pessoas com dificuldades de locomoção e população itinerante.

De acordo com a coordenadora municipal de Saúde Bucal, Francielle Pasquim, o cronograma foi elaborado para atender regiões com maior dificuldade de acesso e locais já acompanhados pelas equipes do Consultório na Rua.

“Antes, os pacientes atendidos pelo Consultório precisavam se deslocar até a unidade Oswaldo Piana para receber atendimento odontológico. Agora, com a unidade móvel, conseguimos levar esse serviço até eles, facilitando o acesso, principalmente para quem tem dificuldade de locomoção ou mora em regiões mais afastadas, pessoas em trânsito, como quem chega ou está saindo da cidade, ali no ponto da rodoviária, pessoas acamadas entre outros casos que necessitam e acabam não conseguindo ir até uma UBS, a UOM tem esse propósito, chegar no paciente”.

SERVIÇOS OFERECIDOS

A Unidade Odontológica Móvel oferece procedimentos semelhantes aos realizados nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), como avaliações odontológicas, limpeza, restaurações, extrações simples e procedimentos iniciais de tratamento de canal.

Quando houver necessidade de tratamentos mais complexos, os pacientes serão encaminhados, por meio da regulação, aos serviços especializados.

Francielle Pasquim explicou que a unidade móvel prioriza públicos com dificuldade de acesso à saúde bucal

A previsão é realizar, em média, de oito a dez atendimentos por manhã. No entanto, a quantidade poderá variar conforme a complexidade dos procedimentos e o tempo necessário para cada paciente.

CRONOGRAMA DE ATENDIMENTOS

Durante o mês de outubro, a UOM seguirá uma programação organizada pela Semusa em três pontos da capital:

Segundas-feiras: Campo do 13;

Terças-feiras: Centro POP Dom Moacyr;

Quintas-feiras: em frente à Rodoviária de Porto Velho.

Com horários de 7h30 às 12h30.

Nesta primeira semana, após a apresentação realizada nesta segunda-feira (19), os próximos atendimentos estão previstos para terça-feira (20), no Centro POP, e quinta-feira (22), em frente à Rodoviária.

Cronograma será atualizado mensalmente para ampliar o atendimento odontológico a outras regiões de Porto Velho

Na semana seguinte, a programação seguirá nos mesmos locais, incluindo o Campo do 13, na segunda-feira.

NOVAS LOCALIDADES

O cronograma da Unidade Odontológica Móvel será atualizado mensalmente. Para novembro, a Semusa prevê novos locais de atendimento, permitindo que o serviço alcance outras regiões e comunidades de Porto Velho.

As informações sobre as próximas programações serão divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura.