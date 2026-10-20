OAB RO e SEJUS firmam pacto estrutural para agilizar atendimento de advogados nos presídios de Rondônia

Por OAB/RO

Publicada em 20/10/2026 às 08h50

Reunião entre as instituições definiu investimentos da Ordem para ampliar parlatórios, viabilizar futura sala e garantir o atendimento virtual contínuo aos advogados criminalistas em todo o estado.

A garantia das prerrogativas da advocacia criminal avançou. Em um esforço conjunto para resolver problemas estruturais no sistema penitenciário do estado, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB RO) e a Secretaria de Estado da Justiça de Rondônia (SEJUS) se reuniram para traçar um plano de ação focado na infraestrutura e na agilidade dos atendimentos.

O encontro mobilizou a diretoria da Ordem, liderada pelo presidente Dr. Márcio Nogueira e pela vice-presidente Dra. Vanessa Esber, que dialogaram diretamente com o subsecretário da SEJUS e o diretor-geral das unidades prisionais de Rondônia, Célio. Representando as demandas de quem atua na ponta, o presidente da OAB RO levou à reunião as principais queixas da categoria: as horas exaustivas de espera, o grave déficit de parlatórios e a falta de locais dignos para o exercício profissional.

Investimentos da Ordem e modernização

Diante do cenário exposto, a OAB RO assumiu o protagonismo para viabilizar as soluções de forma célere, comprometendo-se a custear medidas essenciais. O primeiro passo prático ocorre já no dia 19 de outubro, com uma visita técnica no Presídio Urso Branco para identificar um espaço destinado à futura construção de uma sala de atendimento aos advogados.

A entidade também vai financiar projetos para a ampliação estrutural dos parlatórios, atacando diretamente a raiz das longas filas de espera. Além do investimento físico, a tecnologia foi pautada como prioridade: o atendimento virtual não apenas será mantido, como implementado em todas as unidades prisionais rondonienses de forma definitiva. Para amarrar essas melhorias, a OAB RO desenvolverá uma plataforma própria e padronizada para organizar e otimizar todo o fluxo de trabalho dos criminalistas nas penitenciárias do estado.

Vigilância e respeito à defesa

Mesmo com o clima de cooperação e a receptividade por parte da SEJUS de Rondônia, a categoria segue atenta à concretização das iniciativas. O presidente Dr. Márcio Nogueira valorizou o progresso no diálogo entre as instituições, mas frisou que a Ordem monitorará o processo de perto para que as propostas realmente alterem a realidade carcerária.

Esse acompanhamento inclui a análise, financiada pela OAB RO, para elevar o número de parlatórios e encurtar as filas; a garantia de que o modelo de atendimento virtual seja estabelecido e conservado em todos os presídios rondonienses; além da pesquisa, também custeada pela Ordem, para elaborar uma plataforma focada em unificar e estruturar o fluxo de trabalho dos advogados criminalistas nas unidades prisionais do estado.

“Esse alinhamento e as ações práticas que desenhamos junto à SEJUS representam um passo fundamental para a nossa classe. Modernizar e estruturar o ambiente de trabalho da advocacia nas unidades prisionais é investir na eficiência e no fortalecimento de todo o sistema de Justiça”, pontuou o presidente Dr. Márcio Nogueira, reforçando o compromisso da instituição com a classe criminalista rondoniense.