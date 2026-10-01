Léo cobra articulação da bancada, questiona destinação de recursos do Detran e rebate críticas sobre eventos: “A maior festa são as entregas reais que nós fazemos”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 01/10/2026 às 10h56

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes (Podemos), criticou a falta de articulação política da bancada de Rondônia, questionou a aplicação dos recursos excedentes do Detran e rebateu críticas à realização de festas pela prefeitura. Em entrevista ao podcast Resenha Política, apresentado pelo jornalista Robson Oliveira, afirmou que a ausência de atuação conjunta prejudica interesses do estado em Brasília e cobrou parlamentares com capacidade de negociação.

“Falta força política e capacidade. Querer não é poder. E a gente precisa de união de esforços e de unidade da bancada.”

Ao exemplificar a cobrança, Léo relatou que uma proposta apresentada por ele quando era deputado federal, sobre transferência de áreas da União, acabou beneficiando outros estados e deixando Rondônia de fora. Segundo o prefeito, o episódio demonstrou a diferença de influência entre as bancadas. Ele também criticou a reação de lideranças à cobrança de pedágio, afirmando que recebeu pouco apoio quando buscou discutir o assunto no ministério e apresentou documentos sobre o tema.

“Quantos que tinham ao meu lado para defender? Eram poucos, eram poucos. Agora que o leite está derramado e a Inês está morta, todo mundo está gritando.”

Ex-diretor do Detran, o prefeito afirmou que o superávit da autarquia é transferido para a administração estadual e utilizado em despesas de custeio. Léo defendeu que esses recursos sejam direcionados à implantação de um hospital de traumas e fraturas, cujo projeto, segundo ele, já está preparado. Afirmou ainda que discutiu a proposta com o Tribunal de Contas, diante do questionamento sobre a relação entre o investimento hospitalar e as atribuições do departamento de trânsito.

“O dinheiro, pra onde que vai? Vai pra custeio, vai pra pagamento de não sei o que, vai pra luz. E ninguém vê esse dinheiro sendo investido na população.”

Na relação com os deputados estaduais, Léo disse não perceber empenho suficiente em defesa de Porto Velho e associou a cobrança à necessidade de eleger representantes comprometidos com a capital. Ao comentar a Assembleia Legislativa, afirmou que o reconhecimento da importância histórica e econômica da cidade não se traduz em atuação política.

“A gente não percebe esse mesmo empenho, a gente não percebe esse respeito na prática da Assembleia Legislativa.”

Questionado sobre a realização de festas, o prefeito defendeu que os eventos movimentam a gastronomia, a hotelaria e os serviços de transporte. Segundo ele, a gestão ampliou o público das programações com menor custo médio. Léo também citou a abertura de unidades de saúde, a oferta de exames e o atendimento de especialistas para responder às críticas sobre as prioridades da administração.

“Sabe só qual é a maior festa? São as entregas reais que nós fazemos.”

Assista na íntegra: