Iperon abre inscrições para eleição do Conselho Fiscal

Por Ruth Abreu

Publicada em 14/10/2026 às 15h55

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia (Iperon) iniciou nesta terça-feira, 13 as inscrições para a eleição de dois representantes dos segurados no Conselho Fiscal. O prazo segue até 30 de outubro, pelo Sistema Eletrônico de Eleição, disponível em vote.iperon.ro.gov.br.

Podem se candidatar segurados do Regime Próprio de Previdência Social de Rondônia (RPPS/RO) vinculados aos Poderes e Órgãos Autônomos, exceto o Poder Executivo, desde que atendam aos requisitos do Edital e apresentem a documentação exigida.

CAMPANHA

Os candidatos habilitados poderão realizar campanha de 2 de novembro a 16 de dezembro. Durante esse período, o Iperon divulgará currículos e fotografias dos concorrentes em seus canais oficiais, garantindo igualdade de divulgação.

VOTAÇÃO

Para votar, os segurados deverão acessar o Sistema Eletrônico de Eleição, disponível em vote.iperon.ro.gov.br. O período de votação começa às 7h30 do dia 17 de dezembro e termina às 14h do dia 18 de dezembro de 2026, no horário de Rondônia. Cada eleitor poderá escolher apenas um candidato.

RESULTADO

A apuração ocorrerá em 18 de dezembro, a partir das 15h. Os dois candidatos mais votados serão eleitos e o resultado será divulgado nos canais oficiais do Iperon e no Diário Oficial do Estado – Diof

Os eleitos terão mandato de três anos, de 1º de fevereiro de 2027 a 31 de janeiro de 2030. A homologação do resultado está prevista para 18 de janeiro de 2027.

A Comissão Eleitoral reforça a importância da participação dos segurados habilitados no processo, contribuindo para a transparência e a legitimidade da escolha dos representantes no Conselho Fiscal do Iperon. Em caso de dúvidas ou necessidade de suporte, os segurados podem entrar em contato pelo e-mail [email protected].