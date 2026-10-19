Homem é ferido no peito com garrafa durante briga em bordel

Por rotapolicialnews.com

Publicada em 19/10/2026 às 08h20

Uma briga registrada nas primeiras horas da manhã deste domingo, 18 de outubro de 2026, em um estabelecimento destinado ao público adulto, no bairro Cristo Rei, em Vilhena (RO), terminou com um homem de 38 anos ferido no peito após ser atingido por uma garrafa quebrada.

Segundo consta em ocorrência policial, a Polícia Militar foi acionada para atender a situação, inicialmente tratada como uma tentativa de homicídio.

No local, os militares encontraram a vítima com uma lesão na região do peito, que provocava intenso sangramento.

Aos policiais, o homem relatou que estava ingerindo bebidas alcoólicas na companhia de outro indivíduo, identificado apenas pelo prenome de Carlos.

Conforme a versão apresentada pela vítima, o suspeito teria começado a agir de maneira agressiva, quebrado uma garrafa e partido para cima dele.

Ainda de acordo com o relato, testemunhas chegaram a intervir para separar os envolvidos.

Entretanto, quando a vítima estava de costas, o suspeito teria desferido o golpe com a garrafa quebrada.

Ao se virar, o homem foi atingido na região do peito, sofrendo um ferimento com extensão estimada entre dois e três centímetros.

Após a agressão, o suspeito correu para o interior do estabelecimento e pegou uma faca. Mesmo ferido, o homem teria se apossado de uma enxada para se proteger diante da situação de conflito.

Na sequência, o suspeito deixou o local e fugiu em rumo desconhecido.

A vítima informou aos policiais o prenome atribuído ao agressor e forneceu um número de telefone associado ao aplicativo WhatsApp, na tentativa de auxiliar em sua identificação.

Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros Militares foi acionada e encaminhou o homem ao pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena, onde permaneceu sob os cuidados da equipe médica para avaliação e tratamento.

Um perito da Polícia Técnico-Científica (POLITEC) também compareceu ao estabelecimento para realizar os procedimentos técnicos necessários.

Até o registro da ocorrência, o suspeito não havia sido localizado.

O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública, a Unisp, para investigações da Polícia Civil.