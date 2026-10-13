Homem é esfaqueado por mulher próximo ao Orgulho do Madeira

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 13/10/2026 às 13h50

Um homem de 32 anos precisou de atendimento médico após ser atingido por uma facada no tórax, na tarde desta terça-feira (13), em Porto Velho. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar socorro à vítima, que acabou sendo encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A ocorrência foi registrada na Rua Petrolina, no bairro Mariana, zona Leste da capital, nas proximidades do condomínio Orgulho do Madeira.

Segundo o relato de uma testemunha, o homem estava em uma noitada quando foi esfaqueado por uma mulher. A circunstância foi mencionada durante o atendimento à ocorrência.

As informações disponíveis não esclarecem a motivação do ataque nem detalham o estado de saúde do homem após sua entrada na unidade de atendimento.