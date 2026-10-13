Prefeitura promoverá noite especial de beleza, autocuidado e valorização feminina nesta sexta-feira (16)

Por Assessoria

Publicada em 13/10/2026 às 14h55

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Semdes, em parceria com a Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Vereadores e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), realizará, na próxima sexta-feira (16), a partir das 18h30, o evento Noite Delas, na Escola Municipal Jean Carlos Muniz.

A iniciativa é voltada ao bem-estar, ao fortalecimento da autoestima, ao autocuidado e à valorização das mulheres, com uma programação especial que reúne atividades de beleza, acolhimento, troca de experiências e orientações sobre saúde e qualidade de vida.

Entre as atividades previstas, está uma roda de conversa conduzida pela psicóloga Deisiely Nery e pela enfermeira Aline Almeida, que abordarão temas relacionados à saúde emocional e aos cuidados com a saúde física e mental da mulher.

A programação contará ainda com serviços de beleza e autocuidado, incluindo massagens, escova e corte de cabelo, maquiagem, sessão de fotografia profissional e um desfile para encerrar a noite.

De acordo com a primeira-dama e secretária municipal de Desenvolvimento Social, Leidiane Lima, o encontro foi planejado para proporcionar às participantes um ambiente confortável e acolhedor, com ações que incentivam o autocuidado e a valorização feminina. “As mulheres podem se inscrever com a certeza de que serão bem recebidas e acolhidas, e podem inclusive levar os filhos, que terão um espaço dedicado a eles, enquanto você se cuida”, destacou.

A participação é gratuita, mas exige inscrição prévia, que pode ser realizada por meio do formulário disponível no link: