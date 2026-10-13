Ônibus leito viabilizado por emenda de Delegado Camargo inicia atendimento a pacientes de Ariquemes

Por Assessoria

Publicada em 13/10/2026 às 15h49

Veículo foi adquirido por meio de emenda do deputado Delegado Camargo (Foto: Assessoria parlamentar)

O ônibus leito adquirido com recurso de emenda parlamentar do deputado estadual Delegado Camargo já começou a atender pacientes de Ariquemes. A primeira viagem foi realizada no último dia 10, marcando o início de um serviço esperado por famílias que precisam se deslocar para consultas, exames e tratamentos fora do município.

O veículo recebeu investimento de aproximadamente R$ 2,5 milhões e foi destinado para oferecer mais conforto, segurança e dignidade aos pacientes durante o transporte. A medida atende especialmente pessoas que enfrentam longas horas de viagem em busca de atendimento especializado em outras cidades.

Para Delegado Camargo, a entrada do ônibus em operação representa uma entrega concreta para a população de Ariquemes.

“Esse ônibus começou a atender os pacientes, mas o trabalho para que ele chegasse até aqui começou muito antes. Destinamos esse recurso pensando nas pessoas que saem de casa fragilizadas, preocupadas com a saúde, e ainda precisam enfrentar horas de estrada. O mínimo que o poder público deve garantir é segurança, conforto e respeito”, afirmou.

Camargo destacou ainda que o transporte melhora a rotina dos pacientes que dependem do sistema público de saúde, mas reforçou que o objetivo também deve ser ampliar a capacidade de atendimento na região.

“Essa entrega é importante, mas o nosso compromisso é avançar ainda mais. Vou trabalhar para que a população tenha mais atendimento perto de casa e para que menos famílias precisem sair de Ariquemes em busca de tratamento”, declarou.

Com o início das viagens, o ônibus leito passa a integrar a estrutura de apoio aos pacientes encaminhados pela rede pública, reduzindo o desgaste físico e emocional de quem já enfrenta um momento delicado por causa da doença.