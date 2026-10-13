Erthal sobre Tina em A Fazenda:

Por IG

Publicada em 13/10/2026 às 16h34

Daniel Erthal e Tina Calamba protagonizaram uma discussão em A Fazenda 18, após o ator se revoltar com uma suposta fofoca envolvendo seu nome. Durante o bate-boca, o artista acusou a ex-BBB de dar em cima de outros participantes, enquanto a peoa rebateu as provocações, subiu em uma mesa e o desafiou diante dos demais colegas.

Daniel questionou se Tina tinha alguma coisa contra ele: "Você falou que não me suporta, é isso mesmo?", pontuou. "Pelo amor de Deus! Você me pediu um beijo, você bem sabe que me pediu. Não lembra?", rebateu a ex-BBB 23.

Erthal, sem engolir a explicação dada, passou a detonar Tina por ter ficado nua na hidromassagem: "A pessoa que ficou peladada na hidro, ficou pelada para o Brasil inteiro. Eu quero correr disso, Deus é muito bom comigo", detonou.

Com ódio do que foi dito, Tina subiu em cima da mesa, tirou o roupão, ficou apenas de biquíni e disse: "Olhe para mim! Olha! Olha o que você não pode ter, eu te disse 'não'', soltou a peoa.

"Você já deu em cima de todo mundo aqui, gata. Você já se esfregou em todo mundo aqui, até em um homem comprometido. Adms, puxem as imagens dela me seduzindo", finalizou.

Tina Calamba

A Fazenda é um reality show brasileiro produzido pela Teleimage e exibido pela Record desde 2009. Desde 2021, o programa é apresentado por Adriane Galisteu. Anteriormente, a atração já foi comandada por Brito Júnior, Roberto Justus e Marcos Mion. A direção-geral é de Rodrigo Carelli.

O programa reúne celebridades, conhecidas como peões, que passam a viver juntas em uma fazenda isolada do mundo externo e dos meios de comunicação. Além da convivência intensa, os participantes precisam cuidar dos animais e realizar tarefas diárias.

Semanalmente, os peões enfrentam a chamada "roça", em que três participantes disputam a permanência no jogo. Diferentemente do Big Brother Brasil, em A Fazenda, o público vota para que o participante permaneça; aquele que recebe menos votos é eliminado.