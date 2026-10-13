Dia Nacional da Leitura destaca a importância do hábito que estimula a imaginação, a criatividade e o senso crítico

Por Simone Rios

Publicada em 13/10/2026 às 16h54

Celebrada nesta segunda-feira (12), data valoriza a literatura brasileira e os escritores que eternizam histórias, costumes e a identidade cultural de diferentes gerações

Muito além das páginas impressas, a leitura é uma porta de entrada para novas descobertas, conhecimentos e diferentes formas de enxergar o mundo. Celebrado nesta segunda-feira (12), o Dia Nacional da Leitura reforça a importância de cultivar esse hábito desde a infância, estimulando a imaginação, a criatividade e o pensamento crítico, além de contribuir para a preservação da cultura e da memória de um povo.

A data também é uma oportunidade para reconhecer o papel da literatura na construção da identidade brasileira. Por meio de contos, romances, poesias e outras expressões literárias, escritores registram costumes, tradições, linguagens e experiências que atravessam gerações, permitindo que histórias sejam compartilhadas.

Para o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, incentivar a leitura é contribuir diretamente para o desenvolvimento da população e para a construção de uma cidade com mais oportunidades.

“A leitura tem um papel fundamental na formação das pessoas, porque amplia conhecimentos, desperta a criatividade e nos aproxima da nossa própria história. Em Porto Velho, as bibliotecas públicas municipais cumprem um papel importante nesse processo, oferecendo à população espaços de acesso aos livros e ao conhecimento. Por isso, o Dia Nacional da Leitura também é um convite para que mais pessoas descubram o prazer de ler e façam desse hábito parte do seu dia a dia”, destacou o prefeito Léo Moraes.

Literatura que preserva e identidades

A literatura brasileira é marcada pela diversidade de vozes e narrativas que retratam as diferentes realidades de um país tão grande. Dos clássicos às produções contemporâneas, cada obra contribui para ampliar o olhar sobre a sociedade e manter vivas as experiências de seu povo.

Em Rondônia, a produção literária também exerce um papel importante na valorização da identidade regional. As histórias inspiradas na Amazônia, nos rios, nas comunidades tradicionais e no cotidiano da população ajudam a preservar memórias e a apresentar às novas gerações aspectos da cultura e da formação histórica do estado e da cidade.

A presidente da Fundação Cultural do Município de Porto Velho (Funcultural), Débora Figueredo, destaca que reconhecer a produção literária regional é também valorizar os artistas que transformam as experiências da população em obras atemporais.

"A literatura é uma das formas mais bonitas de preservar a nossa identidade cultural. Em Porto Velho, temos escritores que transformam as vivências da nossa região em poesia, contos e tantas outras obras. Valorizar esses artistas também é garantir que as nossas histórias continuem sendo contadas e cheguem às próximas gerações", ressaltou a presidente.

Seja por meio de livros físicos, digitais, histórias em quadrinhos ou poesias, a leitura pode fazer parte da rotina de pessoas de todas as idades. Além de enriquecer o vocabulário e contribuir para a aprendizagem, o contato frequente com diferentes textos favorece a interpretação, a comunicação e a capacidade de reflexão.

Na infância, o incentivo pode começar com atitudes simples, como contar histórias antes de dormir, ler em família ou permitir que as crianças escolham seus próprios livros. São experiências que aproximam os pequenos do universo literário e ajudam a construir uma relação prazerosa com a leitura.

Para os adultos, reservar alguns minutos do dia para ler também é uma oportunidade de adquirir conhecimentos, descobrir novos interesses e encontrar momentos de tranquilidade em meio à rotina.

Na capital rondoniense, as bibliotecas públicas municipais são importantes espaços de acesso à literatura e ao conhecimento. Entre elas estão a Biblioteca Municipal Francisco Meirelles e a Biblioteca Municipal Viveiro das Letras, na Zona Sul.

Esses espaços contribuem para aproximar a população dos livros, oferecendo ambientes voltados à leitura, ao estudo e à pesquisa. Além de incentivar a formação de leitores, as bibliotecas desempenham um papel importante na democratização do conhecimento e na valorização da produção literária.

Frequentar esses ambientes é uma alternativa para quem deseja desenvolver o hábito da leitura, conhecer novos autores ou simplesmente encontrar um espaço dedicado ao universo dos livros.

Cultura que se constrói a cada página

O Dia Nacional da Leitura também convida a população a conhecer novos autores, revisitar obras marcantes e prestigiar a produção literária regional. Afinal, cada livro representa uma oportunidade de descobrir outras realidades e compreender melhor a própria história.

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Funcultural, reconhece a literatura como uma importante expressão artística e instrumento de preservação da memória e da identidade cultural. Valorizar os escritores e incentivar o contato com os livros são formas de fortalecer a relação da população com sua história e com as diferentes manifestações culturais da cidade.

Mais do que uma prática individual, a leitura é uma maneira de manter vivas as histórias de um povo. E cada novo leitor representa a oportunidade de levar esse conhecimento adiante, mantendo a cultura presente nas próximas gerações.