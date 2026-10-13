Porto Velho reduz em mais de 50% os casos de sífilis congênita com fortalecimento do pré-natal

Por Taiana Mendonça

Publicada em 13/10/2026 às 16h45

No mês dedicado ao Outubro Verde, campanha nacional de conscientização e combate à sífilis e à sífilis congênita, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), destaca os avanços nas ações de proteção materno-infantil. O foco do trabalho nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) é diagnosticar precocemente a infecção durante o pré-natal e garantir que os bebês nasçam livres da doença.

A sífilis congênita ocorre quando a bactéria é transmitida da mãe para o bebê durante a gestação ou no momento do parto, podendo causar complicações graves, como abortamento, prematuridade ou sequelas ao recém-nascido. Para evitar a transmissão vertical, a rede municipal oferece testagem rápida e tratamento gratuito com penicilina benzatina em todas as unidades de saúde da zona urbana e dos distritos.

O prefeito Léo Moraes destacou o compromisso do município em manter a rede primária de saúde estruturada para acolher as famílias. "O Outubro Verde reforça a importância de cuidarmos da saúde da mãe e do bebê desde o início da gravidez. Nossas unidades estão preparadas e abastecidas para oferecer o diagnóstico precoce e garantir que os bebês nasçam com saúde".

A Prefeitura intensifica o diagnóstico precoce da sífilis no pré-natal para prevenir a transmissão aos bebês durante o Outubro Verde

O fortalecimento da busca ativa e a ampliação da testagem no pré-natal refletem-se diretamente no controle da sífilis congênita em Porto Velho. Entre 2021 e 2025, o número de gestantes diagnosticadas e acompanhadas durante as consultas na rede primária subiu 84,6% (passando de 214 para 395 casos identificados ao ano).

A identificação oportuna da infecção nas mães permitiu iniciar a medicação em tempo hábil, resultando em uma queda de 52,3% nos casos de sífilis congênita em bebês, caindo do pico de 44 casos registrados em 2022 para 21 casos em 2025. Em 2026, os dados parciais acompanhados pela vigilância epidemiológica confirmam a tendência de controle e a manutenção do acompanhamento preventivo nas maternidades e UBSs.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, reforçou que o combate à sífilis congênita exige também o engajamento do parceiro sexual no tratamento. "O teste rápido é um dos primeiros exames oferecidos quando a mulher inicia o pré-natal na unidade de saúde. Se a gestante testar positivo, o tratamento é imediato e seguro. No entanto, para evitar que a mãe seja reinfectada durante a gravidez e venha a transmitir a doença ao bebê, o parceiro sexual precisa ser testado e tratado ao mesmo tempo. Tratar o casal é a única forma de garantir a eliminação da sífilis congênita em Porto Velho", destacou a secretária.

Como realizar o exame

A testagem rápida para sífilis é gratuita, sigilosa e fica disponível durante todo o ano nas Unidades Básicas de Saúde de Porto Velho. O resultado sai em cerca de 15 a 20 minutos.

Para realizar o exame ou iniciar o acompanhamento pré-natal, basta comparecer à UBS mais próxima com documento oficial com foto, Cartão do SUS ou CPF.