Cras Paulo Freire promove atividade sobre cuidados no puerpério e bem-estar materno-infantil

Por Adaides Batista

Publicada em 13/10/2026 às 16h51

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), realizou uma atividade voltada à educação em saúde e à promoção do bem-estar materno-infantil. O encontro ocorreu no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Paulo Freire, com o tema “Cuidado Compartilhado no Puerpério: Educação em Saúde e Promoção do Bem-Estar do Binômio Mãe-Bebê”.

A programação contou com a participação do enfermeiro e professor Douglas Smith e de acadêmicos do 5º período de Medicina das Faculdades São Lucas, que contribuíram para o desenvolvimento das orientações e para a troca de conhecimentos com os participantes.

O puerpério é o período que sucede o parto, marcado por mudanças físicas e emocionais na mulher e pela adaptação da família à chegada do bebê. Nesse contexto, o acesso à informação e o compartilhamento dos cuidados são fundamentais para fortalecer os vínculos familiares, incentivar práticas saudáveis e contribuir para o desenvolvimento infantil.

Acolhimento e orientação às famílias

A coordenadora do Cras Paulo Freire, Valdira Gonzaga da Silva, destacou a importância de promover atividades educativas que aproximem as famílias dos serviços públicos e contribuam para o cuidado integral.

“Nosso objetivo é acolher as famílias, oferecer informações que contribuam para a saúde da mãe e do bebê e fortalecer a rede de apoio nesse período tão importante. O compartilhamento de conhecimentos ajuda a tornar esse momento mais seguro e tranquilo para todos os envolvidos”.

O secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, enfatizou que iniciativas como essa ampliam o alcance da proteção social básica e reforçam a importância do trabalho preventivo desenvolvido nos Cras.

“Os Cras são espaços de acolhimento, orientação e fortalecimento dos vínculos familiares. Ao promover atividades educativas em parceria com profissionais e instituições de ensino, a Semias contribui para que as famílias tenham acesso à informação e encontrem apoio para enfrentar os desafios do cotidiano”.

Compromisso com a proteção social

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destacou o compromisso da administração municipal com ações que promovam qualidade de vida e fortaleçam o atendimento às famílias.

“Nosso compromisso é aproximar os serviços públicos da população, garantindo acolhimento, orientação e oportunidades para que as famílias tenham mais qualidade de vida. Ações como essa fortalecem a prevenção, valorizam o cuidado com a primeira infância e contribuem para uma cidade mais humana e inclusiva”

A atividade integra o trabalho desenvolvido pela Semias nos equipamentos da proteção social básica, que buscam fortalecer os vínculos familiares e comunitários, ampliar o acesso a informações e contribuir para a garantia de direitos da população de Porto Velho.