Cinco mutirões de limpeza atendem diferentes regiões de Porto Velho nesta terça-feira

Por Renata Beccária

Publicada em 13/10/2026 às 16h57

Ruas, avenidas e espaços públicos de Porto Velho recebem, nesta terça-feira (13), mais uma etapa dos serviços de limpeza urbana. Ao todo, cinco frentes de mutirão atuam simultaneamente nas avenidas Carlos Gomes, Amazonas e Calama, no Espaço Alternativo e no Campo do Bela Vista. A programação também contempla roçagem, recolhimento de resíduos e serviços no período noturno.

Os trabalhos são executados pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Executiva de Serviços Básicos (Sesb), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra). Nos locais atendidos pelos mutirões, as equipes realizam roçagem, capinagem, raspagem, varrição e recolhimento de resíduos.

As atividades fazem parte do programa Cidade Limpa, criado na gestão do prefeito Léo Moraes para reforçar a manutenção das vias e dos espaços públicos da capital. “Quem vive em Porto Velho precisa encontrar ruas limpas, calçadas cuidadas e espaços públicos em condições de uso. Criamos o Cidade Limpa porque entendemos que a limpeza urbana deve fazer parte da rotina da Prefeitura. É um serviço que interfere diretamente no dia a dia das pessoas e merece atenção permanente”, reforçou o prefeito Léo Moraes.

SERVIÇOS EM DIFERENTES REGIÕES

Recolhimento de resíduos atende seis localidades, enquanto os caminhões-pipa atuam nas vilas DNIT e Princesa

Além dos cinco mutirões, a programação prevê roçagem nas avenidas Jorge Teixeira e Amazonas e no Cemitério Santo Antônio. No cemitério, os trabalhadores dão continuidade à limpeza iniciada em preparação para o Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, quando aumenta o número de visitantes ao local.

O recolhimento de resíduos está previsto para a Vila DNIT, Praça Aluízio Ferreira, Jaci-Paraná, avenida Carlos Gomes, avenida Sete de Setembro e rua Uruguai. Já os caminhões-pipa atendem a Vila DNIT e a Vila Princesa.

No período noturno, as equipes atuam nas avenidas Jatuarana e Sete de Setembro. O cronograma é organizado diariamente pela Sesb, conforme as demandas identificadas em cada região.

Segundo o secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, a distribuição das equipes considera o tipo de serviço e os equipamentos necessários para cada local. “Cada equipe recebe uma programação específica. Em alguns pontos, precisamos de um mutirão com vários serviços. Em outros, a prioridade é retirar a vegetação ou recolher os resíduos. Esse planejamento ajuda a direcionar trabalhadores e equipamentos para os locais que precisam de atendimento”, explicou Giovanni.

A Prefeitura também orienta os moradores a evitar o descarte irregular de lixo e entulho em ruas, calçadas e canais. A colaboração da população contribui para a conservação dos espaços após a passagem das equipes.