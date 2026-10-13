Espigão do Oeste sai fortalecido após os resultados das Eleições de 2026

Por Luizinho Carvalho/ espigaonews

Publicada em 13/10/2026 às 14h39

O trabalho que foi feito em Espigão do Oeste pelo grupo político do prefeito Weliton Campos (PL) na costura das parcerias com os candidatos (estadual, federal, senado e governo) foi o diferencial para o futuro do município no tocante ao seu desenvolvimento.

Esse trabalho construído nos bastidores pelo prefeito Weliton junto aos candidatos partidários do Partido Liberal (PL) que foram eleitos, certamente irá promover uma nova expectativa de crescimento para o município, fortalecendo todos os seguimentos de sua economia.

Na instancia estadual as parcerias com o grupo eleito de deputados do PL já são notórias no município com destaque para o deputado reeleito Jean Mendonça, assim como Luizinho Goebel, Alan Queiros, que já possuem relevantes serviços prestados a sociedade espigoense.

A nível federal o grupo do prefeito Weliton afinou as parcerias principalmente com o deputado reeleito Coronel Crisóstomo (PL) que é o grande fiador do projeto da transposição das águas do rio Melgaço e, contará também com a parceria do deputado Lúcio Mosquini (PL).

As parcerias com o senado estão muito bem encaminhadas graças ao fato de o Estado de Rondônia, ser o único ente da federal com seus três representantes no Senado pertencerem ao Partido Liberal, com isso o município está bem servido por essas parcerias já em andamentos.

Com o Governo do Estado o prefeito Weliton foi o divisor de águas, acompanhando o então candidato, Marcos Rogério em todas as suas visitas as comunidades do município. Com certeza Espigão do Oeste terá por parte do governador Marcos Rogerio um parceiro de primeira hora.

Dentro desse cenário que se descortinou após o resultado das eleições, não é prematura dizer que o município de Espigão do Oeste comandado pelo prefeito Weliton Campos foi o grande vencedor desse ´pleito, ao consolidar importantes parcerias em todos os níveis do estado.

Tudo foi possível graças a liderança e ao trânsito livre a que goza o atual mandatário ao assumir o compromisso de trabalhar na consolidação dessas parcerias que serão de vital importância para os próximos anos o município continuar mantendo o ritmo de crescimento econômico.