Rolim de Moura brilha na ExpoTurismo 2026 e projeta a força do café Robusta Amazônico para todo o país

Por Assessoria

Publicada em 13/10/2026 às 14h58

O município de Rolim de Moura viveu momentos de verdadeiro protagonismo e orgulho durante a ExpoTurismo 2026, uma das maiores vitrines de turismo e cultura do Estado de Rondônia, realizada entre os dias 8 e 10 de outubro no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, em Porto Velho. Representando com excelência a identidade, os sabores e a capacidade produtiva da Zona da Mata, o estande oficial de Rolim de Moura foi um dos espaços mais visitados, elogiados e movimentados de todo o evento.

A grande atração que conquistou o público presente foi o premiado Café Fuzinato, genuinamente rolimourense, produzido na Linha 188, lado norte, pelo casal de cafeicultores José Fuzinato (“Fiuzão”) e Débora Buzíquia Fuzinato.

Durante os três dias de feira, o casal celebrou a expressiva aceitação do produto por visitantes e especialistas de diversas regiões do país e registrou ótimos índices de vendas para consumidores de vários estados.

O grande destaque degustado e comercializado no estande foi a versão de torra média do café Robusta Amazônico, que se tornou a preferida do grande público. Estimativas do casal apontam que foram servidos cerca de 100 litros de café durante a feira, proporcionando aos visitantes uma verdadeira experiência sensorial da agricultura sustentável e de qualidade feita em Rolim de Moura.

A presença de Rolim de Moura no evento foi viabilizada pela Prefeitura Municipal, por meio da Gerência de Turismo.

O prefeito de Rolim de Moura, Aldo Júlio, parabenizou a participação do município e ressaltou o papel estratégico da cafeicultura e do turismo para o desenvolvimento local.

“É motivo de enorme orgulho ver o nome de Rolim de Moura brilhando em um evento da grandeza da ExpoTurismo. Parabenizo com muito carinho a família Fuzinato, o ‘Fiuzão’ e a Débora, que levaram a pureza e a qualidade do nosso café Robusta Amazônico para pessoas de todo o Brasil”.

O gerente de turismo do município, Edivan Ferreira, também comemorou os resultados extraordinários alcançados na capital.

“Fiquei muito feliz com o resultado da participação do casal e com a promoção turística do município de Rolim de Moura na feira. Ver o nosso café ser degustado e aprovado por pessoas de tantos estados do Brasil mostra que o turismo de experiência e o nosso agronegócio caminham juntos.”

O casal Fuzinato expressou profunda gratidão à Prefeitura de Rolim de Moura, nas pessoas do gerente de turismo Edivan Ferreira e do secretário Dionísio Pereira Braga, do prefeito Aldo Júlio, além de agradecer o importante apoio da cooperativa Cresol pela oportunidade de participar de evento de tal magnitude.