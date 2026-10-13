Cacoal lidera a Região Norte em qualidade da saúde no ranking de competitividade de 2026

Por CACOAL NOTÍCIAS

Publicada em 13/10/2026 às 15h20

Cacoal, em Rondônia, ocupa a primeira posição da Região Norte no pilar de Qualidade da Saúde do Ranking de Competitividade dos Municípios de 2026. O levantamento, publicado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), avalia indicadores relacionados aos resultados dos serviços de saúde e inclui 423 municípios brasileiros nesta edição.

Na classificação regional, Palmas (TO) aparece em segundo lugar, seguida por Cametá (PA). O resultado coloca Cacoal à frente das outras cidades nortistas consideradas entre as três primeiras colocadas nesse eixo de avaliação.

O pilar representa 6,4% da composição geral do ranking e utiliza cinco indicadores para analisar resultados de saúde da população: mortalidade materna, desnutrição e obesidade entre crianças menores de cinco anos, mortalidade infantil nessa mesma faixa etária e mortes por causas evitáveis entre pessoas de 5 a 49 anos. Os dados são provenientes do Datasus e do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan). Nesse conjunto, valores menores indicam melhores resultados.

O estudo busca diferenciar a disponibilidade dos serviços de saúde da qualidade dos resultados alcançados. Assim, além de considerar o acesso ao atendimento, a metodologia examina indicadores que ajudam a compreender condições de saúde e desfechos da população.

O ranking é publicado pelo CLP desde 2020 e conta com pesquisa técnica da organização Gove Digital. Na edição de 2026, os resultados também apontam destaques nas demais regiões brasileiras.

No Sul, Balneário Camboriú (SC) ocupa a primeira colocação, seguida por Brusque (SC) e Lajeado (RS). No Sudeste, a liderança é de São Caetano do Sul (SP), à frente de Avaré (SP) e Paulínia (SP). No Nordeste, Eusébio (CE), Lagarto (SE) e Campina Grande (PB) formam as três primeiras posições. Já no Centro-Oeste, Primavera do Leste (MT), Tangará da Serra (MT) e Novo Gama (GO) lideram a classificação regional.