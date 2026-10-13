Estação da Alegria reúne cerca de 5 mil pessoas em festa de Dia das Crianças em Ji-Paraná

Por Natália Pessoa

Publicada em 13/10/2026 às 15h28

Cerca de 5 mil pessoas participaram da segunda edição da Estação da Alegria, realizada pela Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família, no dia 12 de outubro. A estimativa de público é do Corpo de Bombeiros Militar. A festa começou às 15h, no Beira Rio Cultural, com uma programação gratuita em comemoração ao Dia das Crianças.

Durante a tarde, as crianças tiveram acesso livre aos brinquedos do parque, entre eles carrinhos de bate-bate, samba, barca e roda-gigante. Brinquedos infláveis e pula-pulas também fizeram parte das atrações, oferecendo opções de diversão para diferentes idades.

A programação contou com sorteios de bicicletas, bonecas e carrinhos. Além dos prêmios sorteados, foram distribuídas 5 mil bolas para as crianças. Picolés e balas também foram oferecidos gratuitamente ao longo da festa.

Para facilitar o acesso ao evento, a Prefeitura disponibilizou ônibus para transportar as famílias até o Beira Rio Cultural. O transporte permitiu que moradores de diferentes bairros participassem da programação.

Com brincadeiras, distribuição de presentes e atrações gratuitas, a segunda edição da Estação da Alegria proporcionou uma tarde de lazer e convivência entre crianças e suas famílias em um dos principais espaços públicos de Ji-Paraná.