Rússia ignora cessar-fogo energético de Trump e ataca usina na Ucrânia

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 13/10/2026 às 16h05

A Rússia bombardeou, nesta segunda-feira (12), uma usina termelétrica na cidade de Kharkiv, no leste da Ucrânia, ferindo 12 pessoas e destruindo infraestrutura de produção de gás natural, de acordo com autoridades ucranianas e a empresa estatal Naftogaz.

O ataque acontece no dia seguinte ao anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que a Rússia e a Ucrânia haviam concordado com um cessar-fogo energético. O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, disse, na ocasião, desconhecer o acordo, mas afirmou que cumpriria seus termos se Moscou fizesse o mesmo. O Kremlin não comentou o assunto.

Nesta segunda-feira, falando no Fórum de Segurança de Varsóvia, na Polônia, Zelenski reafirmou ter tomado conhecimento do cessar-fogo energético por meio da imprensa. Ao mesmo tempo, acusou a Rússia de violar o acordo e pediu que os EUA pressionassem o governo de Vladimir Putin a cumprir a moratória de ataques à infraestrutura de produção de energia.

"Estamos esperando detalhes do que foi conversado entre os americanos e os russos e aguardando as medidas que serão tomadas por Washington", disse Zelenski, discursando por videoconferência no evento. "Esse cessar-fogo energético pode funcionar e se tornar um passo importante para encerrar a guerra se os americanos agirem e garantirem que a Rússia o respeite."

Dmitri Peskov, porta-voz do Kremlin, não comentou a proposta, mas disse, nesta segunda-feira, que seu país rejeita outra oferta, feita pela Ucrânia, de um cessar-fogo de 60 dias para que eleições sejam realizadas por Kiev. Zelenski foi eleito para um mandato de cinco anos, que terminou em maio de 2024, mas permanece no cargo graças à imposição da lei marcial na Ucrânia.

Em novo sinal da deterioração das relações bilaterais, Trump disse, no sábado (10), que os ucranianos deveriam substituir Zelenski em um novo pleito, culpando o presidente pelo aumento dos preços do óleo diesel no mundo.

Na nova fase da guerra, que já dura mais de quatro anos, a Ucrânia tem utilizado drones de longo alcance para atingir o setor energético russo, atacando refinarias de petróleo em todo o país e afetando a capacidade de Moscou de exportar combustíveis.

Em resposta à acusação de Trump, o governo em Kiev disse que realizaria novas eleições se a Rússia concordasse com um cessar-fogo de 60 dias. Peskov anunciou que Moscou rejeita a oferta, oferecendo uma trégua de apenas um dia para a realização de um pleito no país invadido.

Os altos preços dos combustíveis nos mercados globais, causados em grande parte pela decisão de Trump de iniciar uma guerra contra o Irã, colocam o republicano sob pressão semanas antes das midterms, eleições de meio de mandato nos EUA.

Os eleitores americanos vão às urnas para renovar toda a Câmara dos Deputados e um terço do Senado. Pesquisas apontam que o Partido Republicano pode perder o controle do Legislativo para o Partido Democrata, devido à alta taxa de reprovação de Trump.

Em outra medida para tentar conter o aumento dos preços, Trump fechou um acordo com Putin para que a Rússia disponibilize até 4,8 milhões de toneladas de diesel no mercado global. O americano afirmou que outras três milhões de toneladas seriam entregues por Moscou "em um curto período, dependendo das condições de suas refinarias de diesel".