Ciclistas de Espigão conquistam três pódios no 5º Desafio dos Fortes, em Ariquemes

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 13/10/2026 às 14h55

Três atletas de Espigão d’Oeste conquistaram posições no pódio durante o 5º Desafio dos Fortes, competição de ciclismo realizada em Ariquemes, Rondônia. Os resultados foram obtidos por Anderson Possmoser, Rosi Leite e Dino, que terminaram suas respectivas disputas entre os três primeiros colocados.

Na categoria Master C, Rosi Leite alcançou a segunda posição. O mesmo resultado foi registrado por Dino, que competiu na Master B. Já Anderson Possmoser encerrou sua participação em terceiro lugar na categoria Master A.

O desempenho dos ciclistas foi destacado pela Prefeitura de Espigão d’Oeste, que divulgou uma mensagem de reconhecimento aos representantes do município. A administração municipal ressaltou a dedicação dos competidores e a importância dos resultados alcançados na competição.

Na manifestação, o Executivo associou as conquistas ao treinamento, à disciplina e ao esforço dos atletas, além de destacar o papel do esporte como instrumento de inspiração e transformação de vidas.

A Prefeitura também parabenizou Anderson Possmoser, Rosi Leite e Dino pelas colocações obtidas no 5º Desafio dos Fortes e expressou o desejo de que os ciclistas continuem conquistando resultados em futuras competições, ampliando a representação de Espigão d’Oeste no ciclismo.