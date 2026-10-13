De Rondônia à seleção brasileira, nadadora Thacy Lima coleciona medalhas e sonha com as Olimpíadas

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 13/10/2026 às 11h48

PORTO VELHO, RO - A nadadora rondoniense Thacyane Garcia de Lima, conhecida como Thacy Lima, construiu uma carreira marcada por conquistas nacionais e internacionais desde que deixou Rondônia, aos 13 anos, para investir no esporte. Atualmente em Belo Horizonte, onde defende o Minas Tênis Clube, a atleta acumula participações na seleção brasileira, medalhas em competições de alto rendimento e mantém como principal objetivo disputar os Jogos Olímpicos. Entre seus resultados estão uma prata conquistada pelo Brasil no Chile, em 2019, e duas medalhas obtidas no Troféu José Finkel de 2026.

A trajetória exigiu uma mudança de vida ainda na adolescência. Muito ligada à família, Thacy deixou Porto Velho para treinar em São Paulo, onde passou a representar o Corinthians. A distância dos pais, que permaneceram a mais de dois mil quilômetros, trouxe dificuldades de adaptação, especialmente pela insegurança de viver longe das pessoas que até então constituíam sua principal rede de apoio.

Entre as preocupações daquela época estavam situações cotidianas, como adoecer e não ter os familiares por perto. A decisão, entretanto, abriu caminho para uma sequência de experiências que levariam a nadadora a representar o país em competições internacionais.

Em 2016, quando já integrava a equipe do Corinthians, Thacy participou de um dos acontecimentos mais marcantes de sua trajetória: o revezamento da Tocha Olímpica dos Jogos do Rio de Janeiro. A atleta carregou a chama por aproximadamente 200 metros durante sua passagem por Porto Velho, em 22 de junho daquele ano. O percurso ocorreu na Avenida Farquar, nas proximidades do Tribunal de Justiça, e foi acompanhado por familiares, amigos e admiradores.

A participação no revezamento permanece entre as lembranças mais importantes da nadadora, que recorda a surpresa de ter sido escolhida para conduzir um dos símbolos dos Jogos Olímpicos. O episódio aconteceu justamente no período em que começava a desenvolver sua carreira fora de Rondônia.

Os resultados internacionais também passaram a integrar seu histórico. Em abril de 2019, Thacy representou a seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano Juvenil de Natação, realizado em Santiago, no Chile. Na disputa dos 50 metros borboleta, conquistou a medalha de prata com o tempo de 27s89, então sua melhor marca pessoal na prova.

A passagem pelas competições de base foi seguida pela evolução na categoria adulta. Em seu relato sobre a carreira, a nadadora também destacou a conquista de duas medalhas de bronze em um campeonato absoluto, experiência na qual competiu em um ambiente marcado pela presença de atletas de alto rendimento. Os pódios e a convocação para a seleção brasileira passaram a representar etapas importantes de sua trajetória.

Depois da experiência no Corinthians, Thacy chegou ao Minas Tênis Clube como uma das contratações anunciadas para a temporada de 2025. A transferência para Belo Horizonte marcou uma nova fase de sua carreira, com continuidade dos treinamentos e aprimoramento técnico. Seu desempenho já era acompanhado por profissionais da equipe mineira, que reconheciam o potencial apresentado pela nadadora nas competições anteriores.

No Minas, Thacy passou a trabalhar com o técnico Gustavo Lima, em atividades que incluem ajustes biomecânicos e análises dos movimentos realizados na água. O trabalho integra a preparação para competições nacionais e o desenvolvimento de seu desempenho nas piscinas.

Em setembro de 2026, a atleta voltou a conquistar medalhas em uma das principais competições da natação brasileira. Durante o Troféu José Finkel, disputado no Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo, Thacy garantiu a prata nos 100 metros costas, com 58s37, e o bronze nos 50 metros costas, com 27s25.

A competição terminou com o título geral do Minas Tênis Clube, que somou 3.168 pontos e conquistou 49 medalhas, sendo 20 de ouro, 18 de prata e 11 de bronze. As duas conquistas individuais da rondoniense integraram a campanha da equipe, campeã do torneio pelo segundo ano consecutivo.

Ao recordar os desafios enfrentados desde a saída de Rondônia, Thacy atribui sua evolução à dedicação mantida ao longo dos anos, inclusive nos períodos de dificuldade.

"Eu tenho uma história incrível hoje, mas fruto de muita disciplina, muito foco, muita determinação."

A nadadora também reconhece a transformação que a modalidade provocou em sua vida. O contato inicial com as piscinas, que começou como uma atividade recreativa, deu lugar a uma rotina voltada ao esporte de alto rendimento e à participação em competições.

"No início era um hobby, e aí acabou que agora eu sou atleta profissional."

Mesmo com as medalhas e as experiências acumuladas, Thacy considera que ainda não alcançou o ponto mais importante de sua trajetória esportiva. Seu principal objetivo continua sendo representar o Brasil nos Jogos Olímpicos, competição para a qual pretende conquistar uma convocação.

"O meu maior sonho hoje é se tornar uma atleta olímpica."

Enquanto busca essa oportunidade, a nadadora segue defendendo o Minas Tênis Clube em Belo Horizonte, dando continuidade à carreira iniciada em Rondônia e desenvolvida ao longo de sua passagem por São Paulo, das convocações para a seleção brasileira e dos resultados conquistados em competições nacionais e internacionais.