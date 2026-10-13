FFER ajusta detalhes para apresentar calendário 2027 do Rondoniense Série A

Por FFER

Publicada em 13/10/2026 às 11h13

Após a CBF, Confederação Brasileira de Futebol apresentar o calendário nacional do futebol brasileiro para o ano de 2027. Agora a FFER, Federação de Futebol do Estado de Rondônia acerta os últimos detalhes para também apresentar a programação das competições estaduais do próximo ano.

A FFER já definiu a apresentação oficial do calendário de 2027, para o Congresso Técnico do Rondoniense Série A, marcado para o próximo dia 29 de outubro. Evento que deve contar com a presença dos representantes dos clubes participantes da maior competição de futebol do Estado de Rondônia.

Com as datas das competições nacionais definidas pela CBF, as federações estaduais conseguem realizar a programação local para as competições estaduais, para o presidente da FFER, a federação estava atuando no planejamento do calendário de 2027, com a a definição do calendário nacional, oficializado pela CBF, as federações podem também oficializar programação local, "claro que temos algo já rabiscado para o nosso calendário de 2027, mas sempre temos que aguardar a definição da CBF, pra gente oficializar o nosso calendário estadual, agora a CBF oficializou as competições nacionais e então agora vamos divulgar a nossa programação com as competições estaduais, já no congresso técnico do Rondoniense Série A no final do mês, que é o momento oportuno onde estaremos reunidos com os representantes de clubes na sede da FFER", afirmou Heitor Costa.

O calendário da FFER de 2026 ainda não foi concluído, a federação trabalha na promoção e organização das competições do futebol feminino, a exemplo do Rondoniense Feminino Sub-17, finalizado no último final de semana. A próximo competição é Rondoniense Feminino Sub-20.

Para o vice presidente da FFER, Bruno Costa, além da definição do formato de disputa do Rondoniense Série A de 2027 o congresso técnico é um momento oportuno para divulgar o calendário de competições oficiais da federação, "vamos apresentar o período de cada competição que iremos realizar em 2027, como a CBF oficializou o período das competições nacionais, agora conseguimos definir o período de cada competição estadual, principalmente para que não aconteça conflito de datas entre competições estaduais e nacionais, até porque temos vários filiados garantidos nas competições nacionais, como Copa do Brasil e Brasileiro Série D no próximo ano, então agora podemos oficializar o nosso calendário", frisou Bruno Costa.

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia, realiza no próximo dia 29 de outubro o Congresso Técnico do Rondoniense Série A 2027 na sede a entidade a partir das 10h, quando será definido o formato e período da principal competição de Rondônia.