Etnoturismo na Aldeia Lage terá nova Ediçãono próximo dia 31 outubro

Por GUAJARÁ NOTÍCIAS

Publicada em 13/10/2026 às 11h32

Guajará-Mirim (RO) – Conhecida como a Pérola do Mamoré, Guajará-Mirim se prepara para receber mais uma edição do Etnoturismo na Aldeia Lage Velho, programada para o próximo dia 31 de outubro de 2026. A iniciativa busca valorizar a cultura dos povos originários, incentivar o turismo sustentável e apresentar aos visitantes as riquezas naturais, históricas e culturais existentes nesta região da Amazônia rondoniense.

A programação está sendo organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo (SEMCET), sob a responsabilidade do secretário Lúcio Jorge, com a participação da administração municipal, representada pelo prefeito Fábio Garcia de Oliveira, o Netinho, e pelo vice-prefeito Ricardo Lira Maia, o Ricardinho.

O projeto proporciona aos visitantes uma experiência de contato com a natureza e com os conhecimentos tradicionais das comunidades indígenas, promovendo a valorização da identidade cultural e das práticas transmitidas de geração em geração.

Uma viagem pelas belezas naturais e pelos saberes ancestrais

A Aldeia Lage Velho oferece um cenário característico da floresta amazônica, com paisagens naturais, cachoeiras, trilhas ecológicas e uma rica biodiversidade. Durante a visitação, os turistas poderão contemplar a vegetação nativa, observar aves e conhecer ambientes naturais que fazem parte do patrimônio ambiental da região.

Além das belezas naturais, a programação prevê uma verdadeira imersão cultural, proporcionando aos participantes a oportunidade de conhecer histórias, lendas, costumes, manifestações culturais e aspectos do cotidiano dos povos originários.

Entre os atrativos apresentados estão o artesanato indígena, os saberes ancestrais, as apresentações culturais, as tradições comunitárias e a gastronomia regional, com sabores e ingredientes característicos da floresta amazônica.

O etnoturismo também representa uma oportunidade de fortalecer o respeito à diversidade cultural, estimular a preservação ambiental e contribuir para a valorização das comunidades indígenas, reconhecendo seu protagonismo na apresentação de suas próprias tradições e conhecimentos.

Guajará-Mirim abre suas portas para turistas do Brasil e do mundo

Localizado na região de fronteira entre o Brasil e a Bolívia, o município de Guajará-Mirim reúne características que favorecem o desenvolvimento do turismo de natureza e do turismo cultural, especialmente pela presença de áreas florestais, rios, cachoeiras e comunidades tradicionais.

A proposta do Etnoturismo na Aldeia Lage Velho é justamente apresentar esse potencial aos visitantes, oferecendo uma experiência que vai além do passeio convencional, por meio da aproximação respeitosa com a natureza e com a história dos povos indígenas.

O convite está aberto aos moradores de Guajará-Mirim, aos turistas de todos os municípios de Rondônia, de outros estados brasileiros e também aos visitantes internacionais que desejam conhecer um pouco mais da diversidade cultural e ambiental da Amazônia.

Inscrições abertas com vagas limitadas

A próxima edição acontecerá no sábado, 31 de outubro de 2026, na Aldeia Lage Velho. Como o número de participantes é limitado, os interessados devem realizar suas reservas antecipadamente.

Data: 31 de outubro de 2026 (sábado)

Local: Aldeia Lage Velho – Guajará-Mirim (RO)

Reservas e informações: (69) 98471-0627

Vagas: Limitadas

A iniciativa reforça a importância do turismo como instrumento de valorização cultural, educação ambiental e desenvolvimento econômico, respeitando as tradições e a identidade dos povos originários.

Venha conhecer Guajará-Mirim, descobrir os encantos da floresta amazônica, vivenciar a cultura indígena e guardar na memória uma experiência de contato com a natureza e com os saberes ancestrais.

Guajará-Mirim tem turismo, tem cultura, tem natureza e tem etnoturismo!