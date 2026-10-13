Saiba como funciona o Recicla Pay e transforme materiais recicláveis em PIX

Por Jhon Silva

Publicada em 13/10/2026 às 12h02

Já imaginou transformar aquela garrafa plástica ou latinha que iria para o lixo em dinheiro? Em Porto Velho, essa possibilidade já é realidade. Com o Recicla Pay, iniciativa implantada pela Prefeitura de Porto Velho, os moradores podem entregar materiais recicláveis, acumular pontos e receber o valor correspondente diretamente pelo Pix.

A tecnologia busca incentivar a separação correta dos resíduos, reduzir o descarte irregular e mostrar que pequenas atitudes do dia a dia podem contribuir para a preservação ambiental.

Para participar, o primeiro passo é baixar o aplicativo Ambipar Triciclo no celular e realizar um cadastro. Depois, basta separar os materiais aceitos e levá-los até uma das máquinas disponíveis na cidade.

A cada embalagem depositada, o usuário recebe créditos chamados Tricoins, que ficam registrados no aplicativo. Ao acumular 150 Tricoins, é possível converter os pontos em R$ 1 via Pix.

A pontuação varia conforme o material entregue. Garrafas plásticas, embalagens de aço e plásticos PP/PE rendem 10 Tricoins cada. Latas de alumínio valem 15 Tricoins, enquanto embalagens longa vida e recipientes de vidro geram 5 Tricoins por unidade.

Nesta primeira etapa, os equipamentos estão instalados no Mercado Central, na Rodoviária Municipal, na Praça CEU e na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema).

Arthur Borin afirma que o Recicla Pay incentiva a reciclagem e a consciência ambiental

O secretário municipal de Meio Ambiente, Arthur Borin, explica que a proposta é aproximar a reciclagem da rotina da população e incentivar a mudança de hábitos.

“Queremos que as pessoas percebam que reciclar é simples e pode começar dentro de casa. Com o Recicla Pay, aquele material que antes seria descartado passa a ter valor. É uma forma de incentivar a participação dos moradores e fortalecer a consciência ambiental em Porto Velho”.

A implantação do Recicla Pay conta com a participação da Sema, da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) e da Agência Reguladora e de Desenvolvimento de Porto Velho (ARDPV).

Para o prefeito Léo Moraes, a iniciativa une tecnologia, sustentabilidade e benefícios diretos para os moradores.

“Estamos trazendo uma solução que facilita a reciclagem e ainda recompensa quem faz a sua parte. É uma iniciativa que ajuda a cuidar da cidade, reduz o descarte inadequado de resíduos e incentiva as famílias a adotarem hábitos mais sustentáveis”.

Além da possibilidade de receber dinheiro, a ferramenta contribui para que materiais recicláveis retornem à cadeia produtiva, evitando o desperdício e fortalecendo a responsabilidade ambiental.