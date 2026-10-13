Prefeitura estreia Unidade Odontológica Móvel durante festa do Dia das Crianças no Parque da Cidade

Por Taiana Mendonça

Publicada em 13/10/2026 às 11h41

A Prefeitura de Porto Velho preparou uma grande estrutura no Parque da Cidade para celebrar o Dia das Crianças na próxima segunda-feira, 12 de outubro, das 16h às 21h. Integrando a programação oficial com atividades recreativas e serviços para toda a família, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) realizará a estreia oficial da Unidade Odontológica Móvel (UOM), oferecendo atendimentos clínicos no local, além da distribuição de kits de higiene bucal.

A estreia do consultório móvel acontecerá das 16h às 19h. Durante o período, a equipe de saúde bucal da Semusa prestará serviços de atenção básica, incluindo consultas, limpezas, restaurações, extrações simples e alívio da dor, além de exames de raio-X odontológico para diagnósticos na hora. O objetivo do novo equipamento é itinerar pelo município, levando atendimento odontológico diretamente às áreas com menor cobertura de unidades de saúde.

Adquirida com recursos do Ministério da Saúde, por meio dos programas Novo PAC Saúde e Brasil Sorridente, a UOM é equipada com cadeira odontológica, refletor, autoclave, compressor, aparelho de raio-X e gerador de energia próprio, o que garante funcionamento autônomo para atender comunidades da capital, distritos, zona rural e regiões ribeirinhas.

Além do atendimento clínico na UOM, a Semusa fará a distribuição gratuita de kits de higiene bucal para as crianças, enquanto durarem os estoques. As sacolinhas personalizadas contêm escova infantil, creme dental, fio dental e um folder informativo com orientações lúdicas sobre a forma correta de escovação e a prevenção de cáries.

Léo Moraes reforça a união entre lazer, saúde e cuidado infantil

Ao destacar a programação, o prefeito Léo Moraes ressaltou a importância de unir lazer e serviços essenciais. “O Dia das Crianças no Parque da Cidade foi pensado com muito carinho para as nossas famílias. Teremos brinquedos infláveis, passeio de trenzinho, apresentações e uma grande estrutura de saúde, marcada pela estreia do nosso consultório odontológico móvel e a entrega dos kits para incentivar o cuidado com os dentes desde a infância. Convidamos todos a participarem desse momento”, afirmou o prefeito.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, destacou que a UOM amplia o acesso da população aos serviços odontológicos. “A Unidade Odontológica Móvel é um grande avanço para levar a estrutura do consultório até onde a comunidade precisa. Aproveitar a festa do Dia das Crianças para estrear a unidade e entregar os kits preventivos é uma forma leve e eficiente de cuidar do sorriso dos nossos pequenos e de toda a família”, reforçou a secretária.

SERVIÇOS E ATRAÇÕES NO PARQUE

- Atendimentos Odontológicos na UOM: Das 16h às 19h (limpeza, restauração, extrações simples, exames de raio-X e urgências).

- Distribuição de Kits de Higiene Bucal: Durante o evento (enquanto durarem os estoques).

- Programação Infantil: Brinquedos infláveis, passeio na Carreta Maria Furacão, shows infantis, pipoca, algodão-doce e sorteio de 50 bicicletas pelo aplicativo PVH+.