Polícia de SP prende três suspeitos de explorar bets

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 13/10/2026 às 11h38

A Polícia Civil de São Paulo faz na manhã desta segunda-feira (13) a Operação Disque 151 contra organização criminosa suspeita de explorar apostas e jogos ilegais clandestinos, as bets.

Três suspeitos foram presos na capital paulista e na cidade de Mogi das Cruzes, região metropolitana. A Justiça autorizou bloqueio de R$ 154 milhões. A polícia estima que o esquema ilegal tenha prejudicado cerca de 10 milhões de pessoas.

A partir da análise de dados bancários, investigações da polícia identificaram mais de 38,5 milhões de operações financeiras feitas pelos suspeitos. Em apenas seis meses, os criminosos teriam movimentado cerca de R$ 14 milhões.

O delegado Fernando David de Melo Gonçalves, da 3ª Delegacia de Investigações sobre Fraudes Financeiras e Econômicas (DIG), explica que a investigação sigilosa durou dois anos.

Segundo ele, a polícia conseguiu identificar duas contas-bolsão, onde eram ocultados valores de apostas, para depois serem pulverizados a outras contas até chegar aos beneficiários finais, sócios-ocultos do esquema de apostas.

A operação da Polícia Civil continua em andamento em São Paulo.

Proibição

O governo federal publicou no fim de setembro medida provisória que determina o fim da exploração, oferta, intermediação e publicidade das chamadas bets no Brasil.

A decisão alcança tanto as apostas esportivas quanto os jogos online, em ambientes físicos e virtuais, e também as autorizações concedidas por estados e pelo Distrito Federal.