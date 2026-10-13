TRT-14 realizará Semana Nacional da Conciliação de 3 a 6 de novembro

O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) participará, de 3 a 6 de novembro, da XXI Semana Nacional da Conciliação. Promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a campanha mobiliza tribunais de todo o país, envolvendo a Justiça Estadual, a Justiça do Trabalho e a Justiça Federal, com o objetivo de incentivar a solução de conflitos por meio do diálogo e da construção de acordos.

Com o tema “Conciliar é legal”, a iniciativa busca ampliar o número de processos solucionados por meio da conciliação, sem a necessidade de uma decisão judicial. Durante a mobilização, magistrados(as), servidores(as) e demais profissionais da Justiça do Trabalho atuarão em um esforço concentrado para promover acordos entre trabalhadores(as) e empregadores(as), contribuindo para uma prestação jurisdicional mais célere e efetiva.

Na edição de 2025, o TRT-14 registrou resultados expressivos, com a realização de 1.113 audiências, 344 acordos homologados e R$ 30.268.340,82 em valores conciliados, beneficiando 3.990 pessoas.

Saiba como participar da Semana Nacional da Conciliação

Trabalhadores(as) e empresas que possuem processos em andamento na Justiça do Trabalho ainda podem solicitar a inclusão de suas ações na pauta da Semana Nacional da Conciliação.

Para participar, basta procurar a Vara do Trabalho onde o processo tramita ou entrar em contato com seu advogado ou advogada. Também é possível buscar orientações junto à Secretaria-Geral Judiciária do TRT-14, pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (69) 3218-6404.

A conciliação pode ocorrer em diferentes fases do processo, inclusive quando ainda não há decisão definitiva ou quando a ação está em fase de recurso no TRT ou no Tribunal Superior do Trabalho (TST). Nesses casos, as partes podem buscar uma solução consensual, com a mediação da Justiça do Trabalho.

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Acesse aqui nosso Balcão Virtual: https://portal.trt14.jus.br/ portal/balcao-virtual/ unidades/varas-trabalho

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