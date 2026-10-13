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Edital nº 005/2026 – Sinjur convoca trabalhadores do Judiciário de Rondônia para compor comissão eleitoral do pleito 2027/2029
Inscrições para integrar a comissão, formada por três membros, devem ser encaminhadas ao e-mail
[email protected]
até as 23h59 de 19 de outubro de 2026.
Por
Assessoria
Publicada em
13/10/2026 às 14h36
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Sinjur
Edital nº 005/2026
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