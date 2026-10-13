Sebrae RO impulsiona bioeconomia e geração de negócios na 3ª Expo Turismo

Por sebrae

Publicada em 13/10/2026 às 14h12

Turismo de base comunitária, bioeconomia e negócios ganham destaque com a participação da Resex Lago do Cuniã

A 3ª edição da Expo Turismo 2026 reuniu os principais atores do ecossistema turístico de Rondônia e deu novo impulso ao posicionamento do estado como destino de turismo sustentável, cultura e negócios. O evento é uma realização conjunta do Sistema Fecomércio RO e do Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec) e da Secretaria de Estado do Turismo (Setur).

Durante os três dias de programação, o Sebrae em Rondônia manteve presença ativa com orientação empresarial, articulação de contatos comerciais e apoio à governança comunitária. No estande institucional, a equipe técnica atendeu empreendedores interessados em consultorias, serviços especializados e networking.

Protagonismo das comunidades tradicionais

Para aproximar as comunidades tradicionais do mercado formal de turismo, o Sebrae em Rondônia viabilizou um estande exclusivo para a Associação de Moradores da Resex Lago do Cuniã. Os empreendedores Rosely Souza e Zacarias Santos, ligados à governança turística comunitária, apresentaram roteiros e experiências de base comunitária a visitantes, operadoras e agentes de viagens.

A ação reforça o Cuniã como referência em conservação ambiental aliada à geração de renda para as famílias ribeirinhas.

Rodadas de negócios B2B

No segundo dia, o foco foi a geração de negócios. As Rodadas B2B reuniram 22 empresários de diferentes segmentos do trade turístico, aproximando empreendedores locais de potenciais compradores e parceiros comerciais.

Sabores e saberes da Amazônia

A bioeconomia e a culinária regional ganharam destaque na degustação conduzida por Jorge Ferreira Lopes, o Seu Jorge, empreendedor da Resex Lago do Cuniã, em parceria com o Senac RO. A ação apresentou a carne de jacaré nativo do Cuniã e destacou o manejo legal, o sabor amazônico e as práticas sustentáveis da produção local.

Para o diretor técnico do Sebrae em Rondônia, Carlos Eduardo Sakagami, a feira cumpriu papel importante para o desenvolvimento regional:

“Esta é uma oportunidade para divulgar nossa bioeconomia, impulsionando uma esteira de negócios ao trade turístico, ocasionando aumento de faturamento e prospectando importantes conexões ao trade turístico”, pontuou Sakagami.

Ao somar esforços com Fecomércio RO, Sedec e Setur, o Sebrae em Rondônia reafirma seu compromisso de conectar sustentabilidade e competitividade, preparando os negócios de Rondônia para novas oportunidades de mercado.

Informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).