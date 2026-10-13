Sorteio de 50 bicicletas faz a alegria da criançada no Parque Cidade; veja lista completa dos sorteados

A festa do Dia das Crianças realizada pela Prefeitura de Porto Velho no Parque da Cidade, nesta última segunda-feira (12), contou com o sorteio de 50 crianças que foram premiadas, cada uma, com uma bicicleta.
O sorteio integrou a programação especial preparada para o público infantil, que contou com brincadeiras, distribuição de guloseimas e diversas atrações para as famílias que participaram do evento.
De acordo com o prefeito Léo Moraes, esse mega sorteio foi a “cereja do bolo” de um evento que contou com muita alegria e contemplou milhares de famílias porto-velhenses.
“É um dia de celebração, de festejar aqueles que representam o futuro da nossa cidade. Neste dia das crianças o Parque da Cidade foi das familias”, disse o prefeito Léo Moraes.
Confira os nomes dos ganhadores:
Alessandrina Batista Santos
Ana Flavia Silva dos Santos
Ana Livia
Ana Maria Oliveira da Silva
Arthur Miguel da Silva
Arthur Pietro Lima Pereira
Aylla Vitória da Silva Bentes
Carla Gabrielly de Souza Pino
Carlos Daniel Saraiva Pinheiro
Davi
Davina Soares de Brito
Diego Silva de Oliveira
Eligane Alves Soares
Eliza
Flávia Bisconson
Heloísa Sena Dantas
Heloísa Solino Amâncio
Henrique
Hugo Lorenzo
Ivana Araujo de Souza
Janaina Mendes de Morais Martins
Jaudineide Silva Santos
João
José Pedro Oliveira Gomes
Josielia das Neves Cruz
Juliana Nascimento da Silva
Kayla Sophia Solino de Freitas
Keoma Valentim
Leandra Teles de Oliveira
Letícia Gomes da Costa
Luiz Erike Mendes de Oliveira
Micon de Pinho Bezerra
Maria Beatriz Brasil dos Santos
Miguel Gomes Silva
Murilo Carlos Souza de Pinho
Nathacha Inacio da Silva Barros
Pedro
Pollyana Carvalho de Oliveira
Rafaella Sofhia Henrique Dias
Renata Micaela Sodre Saraiva
Samuel Paulino da Silva
Samuel Roberto Andrade Gomes
Sirleide Ferreira Goes
Sofia
Thaylla Eduarda Izel de Oliveira
Thaynnara Kathen
Valentina Aguiar Rodrigues Carneiro
Wiviane Salvatierra
Yasmim Nicole Lobato da Silva
Yasmim Sabóia Costa
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