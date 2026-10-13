Sorteio de 50 bicicletas faz a alegria da criançada no Parque Cidade; veja lista completa dos sorteados

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 13/10/2026 às 14h36

A festa do Dia das Crianças realizada pela Prefeitura de Porto Velho no Parque da Cidade, nesta última segunda-feira (12), contou com o sorteio de 50 crianças que foram premiadas, cada uma, com uma bicicleta.

O sorteio integrou a programação especial preparada para o público infantil, que contou com brincadeiras, distribuição de guloseimas e diversas atrações para as famílias que participaram do evento.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, esse mega sorteio foi a “cereja do bolo” de um evento que contou com muita alegria e contemplou milhares de famílias porto-velhenses.

“É um dia de celebração, de festejar aqueles que representam o futuro da nossa cidade. Neste dia das crianças o Parque da Cidade foi das familias”, disse o prefeito Léo Moraes.

Confira os nomes dos ganhadores:

Alessandrina Batista Santos

Ana Flavia Silva dos Santos

Ana Livia

Ana Maria Oliveira da Silva

Arthur Miguel da Silva

Arthur Pietro Lima Pereira

Aylla Vitória da Silva Bentes

Carla Gabrielly de Souza Pino

Carlos Daniel Saraiva Pinheiro

Davi

Davina Soares de Brito

Diego Silva de Oliveira

Eligane Alves Soares

Eliza

Flávia Bisconson

Heloísa Sena Dantas

Heloísa Solino Amâncio

Henrique

Hugo Lorenzo

Ivana Araujo de Souza

Janaina Mendes de Morais Martins

Jaudineide Silva Santos

João

José Pedro Oliveira Gomes

Josielia das Neves Cruz

Juliana Nascimento da Silva

Kayla Sophia Solino de Freitas

Keoma Valentim

Leandra Teles de Oliveira

Letícia Gomes da Costa

Luiz Erike Mendes de Oliveira

Micon de Pinho Bezerra

Maria Beatriz Brasil dos Santos

Miguel Gomes Silva

Murilo Carlos Souza de Pinho

Nathacha Inacio da Silva Barros

Pedro

Pollyana Carvalho de Oliveira

Rafaella Sofhia Henrique Dias

Renata Micaela Sodre Saraiva

Samuel Paulino da Silva

Samuel Roberto Andrade Gomes

Sirleide Ferreira Goes

Sofia

Thaylla Eduarda Izel de Oliveira

Thaynnara Kathen

Valentina Aguiar Rodrigues Carneiro

Wiviane Salvatierra

Yasmim Nicole Lobato da Silva

Yasmim Sabóia Costa