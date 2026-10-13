Cinco Estados e Distrito Federal decidem governadores no segundo turno,5 deputados foram reeleitos para a Câmara Federal, presidência da Ale-RO na pauta

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 13/10/2026 às 14h00

Eleições – Faltam menos de duas semanas para as eleições em segundo turno, que definirão o próximo presidente da República e governadores em cinco Estados e no Distrito Federal. Em Rondônia teremos votação somente para presidente, pois os dois senadores, os oito deputados federais, os vinte e quatro deputados estaduais foram reeleitos e eleitos no dia 4, quando foram realizadas as eleições em primeiro turno. Rondônia é um Estado onde os eleitores de direita predominam e elegeu os dois senadores do PL, Fernando Máximo e Bruno Scheidt, e o terceiro com mandato por mais 4 anos, Jaime Bagattoli também é do PL. Na Câmara Federal, cinco dos oito deputados foram reeleitos (coronel Chrisóstomo Moura-PL, Cristiane Lopes-Podemos, Thiago Flores e Maurício Carvalho, ambos do União, e Lúcio Mosquini-PL, o mais bem votado do Estado e proporcionalmente o terceiro do Brasil). Entre os três novatos, estão duas mulheres, a vereadora de Porto Velho, Elis Regina-PL, e Joliane Fúria-PSD, além de Jaime Gazola-Podemos.

Eleições II – Diferente da composição da Bancada de Rondônia na Câmara Federal, o Senado terá na futura composição os três senadores do PL, Mosquini, Bagattoli e Bruno Scheidt. A representatividade do PL e a força da direita no Estado também ficou evidente na futura composição da Assembleia legislativa. A Casa do Povo é composta de 24 deputados, o PL reelegeu sete. Além de Laerte Gomes (PSD/Ji-Paraná), campeão de votos (32.241), entre os seis mais bem votados, quatro foram do PL, Nim Barroso (Ji-Paraná), delegado Lucas Torres (Buritis), Jean Mendonça (Pimenta Bueno) e Luizinho Goebel (Vilhena), que a partir de fevereiro iniciará o sexto mandato. O governador eleito também é do PL, o senador Marcos Rogério, que preside o partido no Estado. Na disputa pela sucessão presidencial estão o atual presidente Lula da Silva, do PT, e o senador Flávio Bolsonaro, que foi vitorioso no primeiro turno. Caso Flávio vença, certamente Rondônia terá um espaço maior no Governo Federal a partir de 6 de janeiro do próximo ano.

Presidência – Como a composição da futura legislatura na Assembleia Legislativa (Ale) já foi definida no primeiro turno, das eleições o que mais se comenta nos bastidores da política é a futura composição da Mesa Diretora, que, pela lógica, deverá ser de um deputado do PL, que terá sete representantes na Casa de Leis a partir de fevereiro de 2027. Nas rodas políticas onde o assunto é ventilado existe expectativa de o partido majoritário eleger o futuro presidente, mas como em política nem sempre o melhor caminho é uma linha reta, o bom senso recomenda, que é melhor aguardar as eleições em segundo turno, apesar da exiguidade do tempo, que passa muito rápido. Outubro já está rumando para as duas últimas semanas e, a partir de novembro o assunto será as festividades de Natal e Ano Novo e, lógico, a posse dos eleitos e reeleitos em 4 de outubro e do próximo dia 25.

Secretários – Como Rondônia já definiu o futuro governador e vice, os dois senadores, os 24 deputados estaduais e os oito federal, as especulações política giram em torno do futuro secretariado do senador Marcos Rogério, eleito, no primeiro turno, governador de Rondônia. Vários nomes estão sendo especulados, o que é normal pelas circunstâncias, mas s provável confirmação de o vice-governador-eleito, deputado estadual delegado Rodrigo Camargo (Podemos-Ariquemes) beira os 100%. Após quase 4 anos de mandato, Camargo “amadureceu” politicamente com o dia-a-dia do Legislativo e deverá realizar um trabalho de controle e combate à violência, tanto na cidade no campo, que, caso realmente seja confirmado poderá dar o mínimo de tranquilidade e segurança que a população de Rondônia precisa. Segurança Pública é um dos desafios do próximo governador do Estado, e Camargo tem tudo para amenizar a situação.

Secretariado II – Além de critérios de a escolha de secretários e assessores competentes e honestos os futuros parceiros do governador-eleito Marcos Rogério receberão do Chefe do Executivo um caminho fortalecido junto à Assembleia Legislativa. Apesar de contar com a maioria de os deputados reeleitos e eleitos, somente o PL terá sete deputados a partir de 1º de fevereiro. Somados aos parceiros, que foram eleitos por outros partidos um bloco de apoio ao que está planejado nos setores fundamentais, como saúde, educação, agricultura, social, estradas, dentre outras secretárias não menos importantes. Também é fundamental, que os deputados que não forem parceiros, que façam oposição responsável. Ninguém consegue governar sem opiniões contrárias. Os aliados no Poder Legislativo, não devem ser coniventes, mas seletivos e aprovarem o que realmente for de interesse para a maioria da comunidade, não para atender a grupos. Rondônia é um Estado em desenvolvimento (social, político, agrícola, pecuária, etc.) e precisa de união, sem omissão ou subserviência para poder ampliar a participação no processo econômico, social e político do Brasil.

Respigo

A posse dos deputados estaduais reeleitos e eleitos nas eleições gerais do dia 4 será em 1º de fevereiro do próximo ano. Mas já existe uma mobilização enorme entre as lideranças para formatação do nome que ocupará a presidência para os primeiros dois anos da próxima legislatura +++ Alguns nomes já foram descartados, devido a uma séria de problemas, mas, nos bastidores o trabalho é forte. No momento oportuno publicaremos os nomes dos pretendentes +++ O governador-eleito, senador Marcos Rogério, presidente estadual do PL acompanha o desenrolar das negociações. E sabe que é fundamental um bom relacionamento (não conivência) para que sua futura administração caminhe com segurança +++ Também tem parlamentares preocupados com o futuro, pois poderão perder os mandatos antes mesmo de assumirem, porque teriam cometido irregularidades durante a campanha ou antes. Até 1º de fevereiro muita água irá passar embaixo da ponte... +++ Aleluia, aleluia, aleluia. A empresa que realiza o trabalho de limpeza na Assembleia Legislativa (Ale), que é terceirizado, que não tinha realizado o pagamento dos empregados, cumpriu com sua obrigação na manhã de hoje (13). O assunto foi abordado na coluna na última sexta-feira (9), e felizmente, a empresa, que já tinha recebido o valor do contrato da Ale dentro do prazo legal pagou os funcionários +++ O Vasco enfrenta hoje (13), às 20h30 contra o Boca Juniors, na Argentina. O jogo é válido pela semifinal da Copa Sul-Americana e a partida de volta no dia 20, no Maracanã.