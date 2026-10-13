Foragido acusado de queimar ônibus e comparsa são presos com drogas

Dóis homens foram presos por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (12), no distritos de União Bandeirantes, em Porto Velho.
Segundo a PM, uma guarnição do 9º Batalhão durante patrulhamento escolar, avistou os suspeitos transitando em alta velocidade, passando em frente da viatura.
A equipe realizou o acompanhamento e em seguida a abordagem. Durante pesquisa foi verificado que um dos suspeitos estava com mandado de prisão em aberto, acusado de participação nos ataques incendiários a ônibus escolares na localidade.
Na revista pessoal ainda foram encontradas porções de maconha, dinheiro e celulares de procedência duvidosa. A moto também estava irregular e sem placa.
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