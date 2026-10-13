Foragido acusado de queimar ônibus e comparsa são presos com drogas

Por pvhnoticias.com

Publicada em 13/10/2026 às 09h00

Dóis homens foram presos por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (12), no distritos de União Bandeirantes, em Porto Velho.

Segundo a PM, uma guarnição do 9º Batalhão durante patrulhamento escolar, avistou os suspeitos transitando em alta velocidade, passando em frente da viatura.

A equipe realizou o acompanhamento e em seguida a abordagem. Durante pesquisa foi verificado que um dos suspeitos estava com mandado de prisão em aberto, acusado de participação nos ataques incendiários a ônibus escolares na localidade.

Na revista pessoal ainda foram encontradas porções de maconha, dinheiro e celulares de procedência duvidosa. A moto também estava irregular e sem placa.