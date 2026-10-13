A transparência de Leão XIV rompe a tradição de silêncio do Vaticano

Por Sandra Cohen/G1

Publicada em 13/10/2026 às 09h47

Desta vez, a notícia saiu da boca do Papa, com um relato na primeira pessoa, após recitar o Angelus, no Vaticano. “Encontraram um nódulo no meu pulmão, os médicos acham necessário intervir. Decidi fazer uma cirurgia.”

Diante de milhões de fiéis que o assistiam na Praça de São Pedro ou assistiam à transmissão em tempo real, Leão XIV revelou clareza e objetividade na comunicação, rompendo, conforme observou o vaticanista Massimo Franco, a cultura do segredo que sempre rondou a saúde dos pontífices.

O Papa Leão se internou esta manhã no Hospital Gemelli, em Roma, onde deverá ficar por uma semana para se recuperar da cirurgia pulmonar que removerá o nódulo. Ao tornar pública a própria condição de saúde, ele deu um passo adiante na era da transparência e tentou frear as especulações, em contraste com a postura sombria do passado na Santa Sé.

O pontificado de 26 anos de João Paulo II, por exemplo, ficou marcado nos últimos anos pela lenta agonia causada pela doença de Parkinson, sobre a qual os fiéis só foram informados muito tempo depois que os sintomas começaram a ser percebidos. Ao todo, o Papa passou por dez internações e três consultas no Gemelli.

Seu antecessor, João Paulo I, permaneceu apenas 33 dias à frente da Igreja Católica e morreu repentinamente, sem que a autópsia fosse realizada, desencadeando uma série de rumores e teorias da conspiração. O mistério sobre essa morte persiste até hoje.

O Papa Francisco não escondia a fragilidade pulmonar, que por vezes lhe comprometia a voz, e as dores no joelho, que lhe dificultavam a locomoção. Enfrentou problemas no intestino e passou por duas cirurgias abdominais. Dois meses antes de morrer, ficou internado por 38 dias, com pneumonia dupla e infecção polimicrobiana. Seu estado de saúde era informado por meio de boletins periódicos controlados pelo Vaticano.

Ninguém foi tão direto como Leão XIV no final da bênção de domingo. Sem conferir dramaticidade ao relato, procurou transmitir tranquilidade, agradeceu a proximidade espiritual e pediu preces aos fiéis. O Papa não especificou o tipo de nódulo pulmonar; esclareceu apenas que está em “estágio inicial e muito bem localizado”.

O vaticanista Massimo Franco, do “Corriere della Sera”, atribui o gesto direto do Papa Leão também à nacionalidade americana de Robert Prevost. Expor fragilidades e obstáculos sem se deixar abater por eles seria, no seu entender, o símbolo máximo da verdade e da força. "E o fato de ser um Papa americano só pode nos fazer refletir", escreveu.

Ex-editor do “L’Osservatore Romano", o jornal diário do Vaticano, o jornalista Giovanni Maria Vian observou que os americanos estão habituados a uma relação séria com a realidade. “Há uma propensão à transparência nas comunicações à qual nós, europeus, ainda não estamos acostumados”, revelou em entrevista ao “Quotidiano Nazionale”.

A comunicação direta é sinal de modernidade, e, nesse contexto, a franqueza exposta pelo Papa, ao compartilhar seu estado de saúde, pode ser considerada revolucionária.