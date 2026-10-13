Virginia curte praia com Zé Felipe após término com Vini Jr.

Por IG

Publicada em 13/10/2026 às 10h42

Virginia Fonseca, de 27 anos, e Zé Felipe, de 28, aproveitaram a tarde deste domingo (11) lado a lado em uma praia de Miami, nos Estados Unidos. O reencontro ocorreu no mesmo dia em que a assessoria da influenciadora confirmou o fim do seu namoro com Vini Jr., que durou cerca de um ano.

Em um vídeo publicado nas redes sociais por uma amiga de Virginia e Zé Felipe, eles aparecem no mesmo ambiente: enquanto a influenciadora está sentada em uma espreguiçadeira, o músico se aproxima e senta em uma cadeira ao lado, bem próximo dela. Os famosos estavam acompanhados de amigos, curtindo o pôr do sol, sem a presença dos três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Mais cedo, eles já haviam entregado que estavam dividindo a programação do final de semana. Ambos publicaram fotos em uma piscina, acompanhados das filhas mais velhas. Vale destacar que Zé Felipe se mudou recentemente para os Estados Unidos, onde pretende viver nos próximos meses.

Virginia teria adiantado a viagem para os EUA

Virginia embarcou para Miami nesta sexta-feira (9). Na ocasião, ela deixou a casa de Vini Jr., em Madri, onde estava hospedada há alguns dias, rumo à cidade norte-americana.

Mesmo antes do anúncio oficial do término do namoro com o jogador, a maneira como ela deixou a mansão chamou a atenção de internautas e alimentou os rumores sobre o fim do relacionamento. Um dos detalhes que chamou a atenção do público foi o fato de Virginia ter viajado sem a aliança de compromisso que ganhou de Vini Jr. há pouco mais de um mês.

A página do Instagram Daily do Garotinho também afirmou que Virginia e Vini Jr. teriam se desentendido nesta quinta-feira (8), razão pela qual ela teria adiantado sua viagem aos Estados Unidos e colocado um ponto final na relação.

No sábado (10), a equipe da cantora chegou a negar o término do relacionamento e a afirmar que a viagem já estava programada, em razão do aniversário de Maria Flor. Apesar disso, o fim do namoro foi confirmado neste domingo (11), com a assessoria da loira afirmando que não houve briga entre o ex-casal.

Histórico do relacionamento

Virginia e Vini Jr. anunciaram o início do relacionamento em outubro de 2025, meses após a loira anunciar o fim da relação com Zé Felipe. Depois de sete meses juntos, Vini Jr. e Virginia romperam pela primeira vez em maio deste ano, pouco antes do início da Copa do Mundo, na qual Vini Jr. atuou como atacante pela Seleção Brasileira.

Em junho, em meio ao Mundial, o casal passou a dar indícios de uma reaproximação através das redes sociais. Até que a informação foi confirmada por Virgínia por meio de seu perfil no Instagram. Recentemente, cerca de um mês antes de anunciarem o novo término da relação, o jogador e a influenciadora passaram a usar alianças de compromisso.

Virginia foi casada com Zé Felipe por cinco anos. Da relação, nasceram três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. A loira também namorou o youtuber Rezende, logo no início de sua carreira na internet.

Já Vini Jr. manteve relacionamentos com algumas famosas, como a influenciadora Maju Mazzali, a atriz Bella Campos, a ex-BBB Gabi Martins e a modelo Julia Campos.