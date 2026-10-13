Parque da Cidade vira palco de diversão para milhares de crianças; Festa reuniu famílias e distribuiu presentes

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 13/10/2026 às 11h01

Milhares de famílias aproveitaram a programação especial preparada pela Prefeitura, que transformou o espaço em um verdadeiro parque de encantos para a criançada.

Logo na entrada, as crianças receberam kits com doces, pipoca e outras guloseimas. Lá dentro, a festa continuava com brinquedos infláveis, passeio de trem com a Maria Furacão, cachorro-quente, refrigerante, sorteio de 50 bicicletas e um animado banho de mangueira, que ajudou a refrescar o público em meio ao calor.

A alegria também tomou conta dos pais, que aproveitaram a oportunidade para proporcionar um dia diferente aos filhos.

Acompanhando o pequeno Lohan, de apenas nove anos, Ruirik Andrey elogiou a iniciativa e destacou a importância de eventos gratuitos voltados às famílias.

“É muito bom ver uma festa tão bonita, com tantas opções para as crianças se divertirem. Meu filho está aproveitando cada momento, e isso deixa a gente feliz também. A Prefeitura está de parabéns por proporcionar um dia especial como esse”.

Eliana de Almeida também levou as duas filhas para aproveitar a programação e não escondeu a satisfação com a estrutura preparada para receber o público.

“Está tudo muito lindo e especial. As crianças têm espaço para brincar, se divertir e aproveitar cada momento. É muito bom ter uma festa assim, gratuita, em que as famílias podem passar o dia juntas e criar lembranças felizes”.

O presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho (Emdur), Bruno Holanda, ressaltou o trabalho de organização e a estrutura montada para garantir a diversão das famílias durante toda a programação.

“Preparamos tudo com muito carinho para receber as famílias e garantir que as crianças tivessem um dia inesquecível. Nossa expectativa é de que mais de 20 mil pessoas passem pelo espaço ao longo do dia”.

O prefeito Léo Moraes também entrou no clima da festa e participou das brincadeiras, acompanhou o sorteio das bicicletas e tomou banho de mangueira ao lado das crianças, arrancando sorrisos e tornando a comemoração ainda mais descontraída.

“Nossas crianças merecem todo esse carinho e dedicação. É muito gratificante olhar para o rosto de cada uma e ver esse sorriso de felicidade. Preparamos tudo para que elas pudessem brincar, se divertir e aproveitar um dia feito especialmente para elas”.

Para milhares de famílias, a festa no Parque da Cidade foi uma oportunidade de celebrar a infância, compartilhar momentos especiais e guardar boas lembranças do Dia das Crianças.