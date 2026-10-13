Netinho, ícone do axé music, morre aos 60 anos

Por IG

Publicada em 13/10/2026 às 10h38

Morreu na manhã desta terça-feira (13), o cantor de axé Netinho, aos 60 anos, após uma longa e árdua batalha contra o câncer. O dono do sucesso 'Mila', clássico da música brasileira, estava internado no Hospital Aliança Star, em Salvador, desde o final do mês passado após a recidiva do linfoma não Hodgkin, que foi diagnosticado em 2025.

A equipe do famoso emitiu um comunicado anunciando a morte do famoso nas redes sociais: "É com uma tristeza que corta a alma que comunicamos o falecimento do cantor Netinho, ocorrido na manhã de hoje. Nos últimos meses, Netinho enfrentava um linfoma não Hodgkin do tipo B, que evoluiu para um quadro de falência renal e disfunção múltipla de órgãos", dizia a nota.

O artista ficou amplamente conhecido por suas músicas como "Beijo na Boca", "Fim de Semana" e o seu maior hit, "Mila", que se tornou um dos grandes marcos do axé music.

Trajetória

Netinho nasceu na cidade de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, em 12 de junho de 1966. Aos 10 anos, mudou-se para a capital baiana com a família. Na cidade, iniciou seu amor pela música e começou a cantar logo cedo.

Com 14 anos, ganhou da mãe seu primeiro violão; aos 16 anos, entrou no curso de Engenharia Civil pela Universidade Católica de Salvador (Ucsal). Na época, conciliava os estudos com as apresentações intimistas, até que começou a tocar profissionalmente em bares.

No ano de 1988, fez a estreia como cantor da Banda Beijo no Carnaval de Salvador e, logo em seguida, alcançou a aclamação nacional com o hit "Beijo na Boca".

Dono do hit "Mila", lançado em 1996, três anos após iniciar sua carreira solo, Netinho se consolidou como um dos grandes nomes do axé music e conquistou o público em todo o Brasil. O sucesso o levou a participar de diversos programas de destaque na televisão, como Domingão do Faustão, Domingo Legal e Planeta Xuxa.

Entre 1997 e 2003, o famoso foi casado com a jornalista Mariana Trindade, com quem teve uma filha, Bruna Trindade.

O diagnóstico

O cantor de axé recebeu o diagnóstico de linfoma não Hodgkin em março de 2025. Na época, ele procurou rapidamente os médicos após sentir fortes dores nas costas e nas pernas.

Em junho, Netinho chegou a postar um vídeo em que dizia estar curado da doença: "Estou livre do câncer. Hoje começa a quinta temporada da quimio. Quinta de seis temporadas. Farei as seis para a consolidação da eficácia do meu tratamento", disse, na época.

"Não foi encontrado qualquer sinal de câncer no meu corpo inteiro. Estou curado. Deus orientou minha querida amiga e médica Glória Bonfim Arruda e toda a sua incrível equipe de médicos. Deus me orientou também em tudo que fiz e estou fazendo", afirmou Netinho, na ocasião.

Outros problemas de saúde

Em 2013, o famoso afirmou que sofreu três AVCs, perdeu a voz por usar anabolizantes e emagreceu 30kg.