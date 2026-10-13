Criança Feliz 2026 entra para a história com recorde de público e mais de 11 mil participantes

Por Assessoria

Publicada em 13/10/2026 às 10h18

O Criança Feliz 2026 entrou para a história como a maior edição já realizada pela Prefeitura de Jaru. Mais de 11 mil pessoas participaram do evento, promovido no último sábado (10), no estádio Leal Chapelão, em comemoração ao Dia das Crianças.

Realizada pela Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo - Semecelt, e pela Secretaria Municipal de Relações Institucionais, Articulações Políticas e Comunicação – Semap, a festa contou com uma programação especial, repleta de atividades recreativas e atrações para toda a família. As crianças puderam aproveitar brinquedos infláveis, touro mecânico, pula-pula, pintura facial e distribuição gratuita de brinquedos, picolés, refrigerantes, doces, cachorro-quente e pipoca. O evento também contou com o sorteio de mais de 200 bicicletas.

Presente durante toda a programação, o prefeito Jeverson Lima comemorou o resultado e destacou o crescimento do evento em relação à edição anterior. “Em comparação ao ano passado, recebemos mais que o dobro de pessoas, o que é motivo de muita alegria e também de motivação para fazermos um Criança Feliz ainda maior e melhor em 2027”, afirmou.

O prefeito também agradeceu aos empresários e às instituições que contribuíram para a realização da festa. “O Criança Feliz é um evento muito importante para as crianças de Jaru, e nossos parceiros têm um papel fundamental para que tudo isso aconteça. Deixo aqui minha gratidão a cada empresário e instituição que acreditou na iniciativa e colaborou para o sucesso de mais uma edição”, ressaltou.

Além do prefeito, participaram do evento o vice-prefeito Grécio Benedito, a primeira-dama e secretária municipal de Desenvolvimento Social, Leidiane Lima, a vereadora Sthella Almeida, os empresários João Gonçalves Filho, Itamar da Ouro Verde e Chico da Novalar, além dos diretores da Associação Comercial e Industrial de Jaru – ACIJ, Ivan Lelis e Rodrigo Duarte.

O Criança Feliz 2026 contou com o apoio do Grupo Irmãos Gonçalves, Castanhas Ouro Verde, Sicoob Ourocredi, Grupo Cairu, Grupo Novalar, Tend Tudo, Associação Comercial e Industrial de Jaru (ACIJ), TK Rastreadores, Italac, Vanvera, Auto Elétrica Costa, Café Rio Brilhante, Sicoob Centro, Millennium e Cresol.