Com recursos de Ezequiel Neiva, obra do centro comercial de Pimenta Bueno avança

Por Assessoria

Publicada em 13/10/2026 às 11h25

A construção do centro comercial de Pimenta Bueno avança com recursos viabilizados pelo mandato do deputado estadual Ezequiel Neiva (PL). O investimento busca fortalecer a atividade comercial e contribuir para o desenvolvimento econômico do município.

Os registros da obra mostram a evolução dos serviços, com avanço na execução das paredes e na instalação de estruturas metálicas. As imagens comparam diferentes etapas da construção e apresentam a transformação do espaço que abrigará o empreendimento.

Para Ezequiel Neiva, o investimento representa o compromisso do mandato com a melhoria da infraestrutura e a criação de oportunidades para a população. O parlamentar destaca que apoiar o comércio local é uma forma de incentivar o empreendedorismo e movimentar a economia.

O centro comercial está entre as iniciativas apoiadas pelo deputado em Pimenta Bueno. A proposta é oferecer uma estrutura que contribua para a atividade dos comerciantes e amplie as possibilidades de negócios no município.

Neiva reforça que o mandato segue trabalhando para que os recursos destinados aos municípios se transformem em benefícios concretos para os moradores, com atenção às demandas de quem vive e empreende em Rondônia.