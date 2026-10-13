Jean Mendonça destina recursos para Arraial Cultural Gastronômico 2026 em Candeias do Jamari

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 13/10/2026 às 11h21

PORTO VELHO, RO – Apresentações de quadrilhas juninas e bois-bumbás marcaram a programação do Arraial Cultural Gastronômico 2026, realizado em Candeias do Jamari. Promovida pelo Instituto Cultural do Norte (ICN), a festividade reuniu manifestações tradicionais do folclore regional, com atividades voltadas à valorização da cultura e das raízes locais.

A programação contou com apresentações de dança e expressões culturais que destacaram elementos da identidade regional. Durante os dias de realização, o evento também proporcionou espaços de convivência e participação da comunidade.

A realização do arraial recebeu apoio financeiro por meio de recursos destinados pelo deputado estadual Jean Mendonça (PL). O parlamentar divulgou sua participação no incentivo à festividade e destacou a importância de iniciativas culturais para a preservação das tradições populares.

Segundo Jean Mendonça, o Arraial Cultural Gastronômico representa uma oportunidade de fortalecer a identidade cultural da população, além de promover a inclusão e a integração entre os participantes.

O deputado também reafirmou seu compromisso de continuar trabalhando pela destinação de recursos e pelo apoio a atividades que contribuam para a manutenção das manifestações culturais e das tradições de Rondônia.