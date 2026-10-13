Cras Betinho leva Dia das Crianças a bairros da zona Leste 

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 13/10/2026 às 11h21

O acesso às políticas públicas e a garantia de momentos de lazer para crianças de famílias em situação de vulnerabilidade social motivaram uma série de ações promovidas pelo Cras Betinho neste fim de semana, em Porto Velho.

A iniciativa foi realizada no residencial Orgulho do Madeira e, neste sábado (10), chegou ao bairro Marcos Freire, ambos na zona leste da capital.

Responsável pelo atendimento de 16 bairros da região, o Cras Betinho organizou atividades com brincadeiras, jogos, animação, brinquedos e distribuição de presentes. A proposta é aproximar os serviços públicos das comunidades e proporcionar às crianças momentos especiais em comemoração ao Dia das Crianças.

De acordo com Richarlison Falcão, representante do Cras Betinho, a determinação da Prefeitura de Porto Velho é ampliar o alcance dessas iniciativas, especialmente entre as famílias que enfrentam dificuldades financeiras.

“Existem pessoas que não têm condições de comprar um presente para o filho ou de levá-lo a algum evento, justamente por questões financeiras. É nessa parte que o Cras Betinho entra para atender essas comunidades. É sempre uma satisfação para todos nós prestar esse serviço”.

A iniciativa também foi comemorada pelos moradores. Marluce Souza, que vive na região, agradeceu à organização e defendeu a continuidade das ações nos bairros.

“Eu acho maravilhoso. É sempre bom a gente ter essas ações. Somos muito bem atendidos, as coisas são feitas com todo carinho, e todos estão de parabéns. Muito obrigada à Prefeitura de Porto Velho”.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes (PODE), também destacou a programação preparada para celebrar o Dia das Crianças e reforçou o convite para que as famílias participem da festa organizada pela administração municipal.

“Estamos levando o amor, a magia e o carinho do Dia das Crianças para as famílias de Porto Velho que mais precisam. Também na próxima segunda-feira, quem tiver oportunidade pode prestigiar a nossa festa das crianças no Parque da Cidade”, convidou o prefeito.

O evento será realizado na segunda-feira (12), feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, com início às 16h, no Parque da Cidade.