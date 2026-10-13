Festa do dia das crianças transforma a Praça Durvalino de Oliveira em palco de alegria e magia

Por Assessoria

Publicada em 13/10/2026 às 10h27

Uma tarde inesquecível, repleta de sorrisos, cores e muita diversão, foi assim a grande comemoração do Dia das Crianças realizada na tarde desta segunda-feira,12, em Rolim de Moura. A Praça Durvalino de Oliveira ficou lotada de famílias e da garotada que aproveitou cada minuto de uma programação especial preparada com todo o carinho para celebrar a infância.

A grande ação foi promovida pela Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), em uma união de esforços e parceria com todas as demais secretarias municipais.

Para adoçar e fazer a alegria dos pequenos, o evento contou com uma distribuição farta de picolés, cachorros-quentes, refrigerantes, algodão-doce, pipoca e diversas outras delícias.

Além do cardápio recheado, a animação tomou conta do espaço com brinquedos infláveis, pula-pula, pintura facial e a presença de personagens de super-heróis que encantaram as crianças. Um dos momentos mais aguardados e comemorados pela garotada foi a participação especial do Corpo de Bombeiros, que garantiu a refrescância e a folia da tarde montando um verdadeiro “banho de chuveiro” com jato de água, fazendo a alegria de todos no calor da tarde. E houve a distribuição de bolas e pipocas para todas as crianças que estavam na praça.

A secretária municipal de Assistência Social, Sandra Miranda, destacou a emoção de ver a praça cheia e expressou sua gratidão a todos que tornaram o evento realidade.

“Ver o sorriso no rosto de cada criança não tem preço. Agradeço de todo o coração a cada servidor, voluntário e família que esteve presente nesta tarde de tanta diversão. Meu agradecimento especial também aos nossos parceiros, à Águas de Rolim, Vereador Marquinhos Som, ao Corpo de Bombeiros e ao Paulinho da Lindágua e todos que nos ajudaram a proporcionar este grande momento,” afirmou Sandra Miranda, Secretária da SEMAS.

O prefeito Aldo Júlio comemorou o sucesso do evento ao lado das famílias e reforçou o compromisso da gestão com o bem-estar da população.

“A gestão trabalha diariamente pensando no futuro de Rolim de Moura, e o nosso futuro são as nossas crianças. Ver a Praça Durvalino de Oliveira vibrando com a energia, a pureza e a felicidade de tantas famílias nos enche de orgulho e nos dá a certeza de que estamos no caminho certo, lembrou o prefeito.