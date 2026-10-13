Chuvas diminuem no país, mas temporal persiste na Região Sul

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 13/10/2026 às 09h31

As nuvens sobre o país começam a diminuir e as temperaturas sobem ainda mais na maior parte do país. Ainda há um aviso amarelo de perigo potencial de tempestade em toda a faixa oeste do país, desde o Amazonas até o norte do Rio Grande do Sul, informa o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na Região Sul, as chuvas continuam com trovoadas isoladas no Paraná, em Santa Catarina e no extremo norte do Rio Grande do Sul, onde um aviso laranja de perigo alerta para tempestades. Nas demais áreas do Rio Grande do Sul, não deve mais chover.

Nas capitais as temperaturas continuam baixas e registram mínima de 10°C em Porto Alegre, e a máxima, de 20°C em Curitiba.

No Norte do país, as chuvas continuam no oeste, especialmente no Amazonas, onde pode haver trovoadas isoladas. No leste da região o calor e a seca deixam parte do Tocantins sob aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar.

Entre as capitais, a mínima será de 24°C em Rio Branco e a máxima de 38°C em Palmas.

No Nordeste brasileiro, segue vigente o aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar, especialmente no semiárido, onde o dia será de céu claro. Não há previsão de chuva no litoral, onde o sol aparece entre as nuvens.

As altas temperaturas predominam nas capitais, com mínimas de 23°C em Salvador e máxima de 40°C em Teresina.

Na Região Sudeste, o sol também predomina, com aviso de perigo potencial para tempestade apenas em Minas Gerais e na porção sul de São Paulo, que próximo à divisa do Paraná tem aviso laranja de perigo com maior chance de temporal.

Entre as capitais, a mínima será de 18°C em São Paulo, e a máxima, de 34°C em Belo Horizonte.

Na Região Centro-Oeste, chove no sul de Mato Grosso do Sul, com trovoadas isoladas. Nas demais áreas de Mato Grosso do Sul e no sul, oeste e noroeste de Mato Grosso as chuvas serão isoladas.

Já no nordeste de Mato Grosso, no centro e norte de Goiás e no Distrito Federal, o céu fica com muitas nuvens, mas sem chuvas e continua vigente o aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade.

Nas capitais a mínima será de 22°C em Brasília e a máxima de 38 °C em Cuiabá.